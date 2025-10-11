"Załatwione". Tusk potwierdza medialne doniesienia

RMF FM poinformowało, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz finansowych obciążeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu.

Komisja Europejska do środy przedstawi obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego. Jednym z jego założeń jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta). Nowe przepisy mają obowiązywać od połowy 2026 r.

Polska może zostać uznana za kraj znajdujący się "pod presją migracyjną", co wiąże się z dodatkowym wsparciem. "Polskie władze od miesięcy zabiegały o taki status dla Polski. Przekonywały Brukselę, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy, a także instrumentalizację migrantów na wschodniej granicy czy toczącą się wojnę w Ukrainie" – podało RMF FM.

Tusk: Nie będzie relokacji migrantów. Załatwione

Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie paktu migracyjnego. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" – napisał na platformie X szef rządu.

"Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" – dodał.

Pakt migracyjny. Nawrocki napisał do von der Leyen

Przypomnijmy, że w maju 2024 r. ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili pakt migracyjny. Przeciwko głosowały trzy kraje: Polska, Słowacja i Węgry.

Odrzucenie paktu migracyjnego deklarował w kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki. Kilka dni temu polski przywódca napisał w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

