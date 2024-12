Papież Franciszek modli się za prezydenta Jimmy'ego Cartera

W niedzielę, 29 grudnia, zmarł były prezydent USA Jimmy Carter, o czym poinformował jego syn Chip Carter. Były przywódca USA miał 100 lat. Rządził Stanami Zjednoczonymi w latach 1977-1981. Publiczne uroczystości pogrzebowe odbędą się w Atlancie i Waszyngtonie. Po nich zaś nastąpi prywatny pochówek w Plains, gdzie były prezydent zmarł. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Telegram kondolencyjny z Watykanu

Kondolencje rodzinie zmarłego Jimmy'ego Cartera, ale również obywatelom złożyli obecny prezydent USA Donald Trump, byli przywódcy Stanów Zjednoczonych, a także przywódcy światowi. Telegram kondolencyjny został wystosowany również ze Stolicy Apostolskiej. Watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin przekazał, że Ojciec Święty modli się za zmarłego Jimmy'ego Cartera i poleca go Bożemu Miłosierdziu.

"Przypominając zdecydowane zaangażowanie prezydenta Cartera, motywowane jego głęboką wiarą chrześcijańską, na rzecz pojednania i pokoju między narodami, obrony praw człowieka oraz dobra ubogich i potrzebujących, Ojciec Święty poleca go nieskończonemu miłosierdziu wszechmogącego Boga i modli się o pocieszenie dla wszystkich, którzy opłakują jego stratę" – napisał kard. Parolin. Dodał, że sam papież Franciszek przyjął wiadomość o śmierci Cartera "ze smutkiem".

"Dziś Ameryka i świat straciły niezwykłego przywódcę, męża stanu i humanistę. Ale to, co jest nim niezwykłego, to fakt, że miliony ludzi w Ameryce i na świecie, którzy nigdy go nie spotkali, również uważały go za drogiego przyjaciela" – napisał w specjalnym oświadczeniu w niedzielę Joe Biden.

Czytaj też:

Papież odwiedzi Ukrainę? "Przyjął zaproszenie"Czytaj też:

Światowi przywódcy żegnają Jimmy'ego Cartera. Głos zabrali Trump, Obama i Biden