Papież odwiedzi Ukrainę? "Przyjął zaproszenie"

W świątecznym wywiadzie dla Radia Wolna Europa arcybiskup większy kijowsko-halicki powiedział: "Nie ma jeszcze ustalonej daty (wizyty), ale papież Franciszek czasami lubi robić niespodzianki". "Mógłby ogłosić swoją wizytę na miesiąc przed podjęciem decyzji o przyjeździe do Ukrainy" – dodał zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Watykan milczy ws. podróży papieża Franciszka

Watykańskie biuro prasowe nie odpowiedziało na prośbę Catholic News Service z 27 grudnia o komentarz w sprawie ewentualnej papieskiej podróży do rozdartego wojną kraju.

Arcybiskup Visvaldas Kulbokas, nuncjusz apostolski na Ukrainie, powiedział Osv News 27 grudnia, że "Stolica Apostolska nie stwierdziła, że papież Franciszek zagwarantował, iż przyjedzie na Ukrainę".

Dodał jednak, że "oczywiście byłbym szczęśliwy, gdyby papież Franciszek podjął taką decyzję. Zobaczymy!".

Wojna na Ukrainie. Papież apeluje o modlitwę

Od 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się wojna między Rosją a Ukrainą na pełną skalę, papież Franciszek regularnie apelował o modlitwy za Ukrainę i wyraził chęć odwiedzenia tego kraju. W dniu 2 kwietnia 2022 r. powiedział, że rozważa wizytę w Kijowie. Ale pod koniec kwietnia 2022 r. zaczął mówić z większą rezerwą o tym pomyśle. 21 kwietnia powiedział argentyńskiemu dziennikowi La Nación: "Nie mogę zrobić niczego, co zagroziłoby wyższym celom, którymi są koniec wojny, rozejm lub przynajmniej korytarz humanitarny". "Jaki pożytek przyniosłaby papieżowi podróż do Kijowa, gdyby następnego dnia wojna trwała nadal?" – zauważył Ojciec Święty.

Rok później, 11 marca 2023 r., papież powiedział La Nacion, że jest gotów udać się na Ukrainę, ale tylko wtedy, gdy będzie mógł również udać się do Moskwy. "Pojadę do obu miejsc albo do żadnego" – stwierdził w wywiadzie. 12 grudnia Ojciec Święty przyjął na audiencji prywatnej kierownika Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolitę Antoniego, chociaż nie informowano o tym spotkaniu publicznie – pisał włoski watykanista Andrea Gagliarducci.

