"Niech zamilknie broń na Ukrainie i Bliskim Wschodzie". Świąteczne orędzie papieża

Na początku Roku Jubileuszowego zachęcam każdą osobę, każdy naród i kraj, aby mieli odwagę stać się pielgrzymami nadziei, uciszyli broń i przezwyciężyli podziały – przypomniał papież w bożonarodzeniowym orędziu Urbi et orbi, czyli miastu i światu.

Wezwał w nim do zakończenia trwających wojen i niesprawiedliwości, trawiących narody w różnych częściach świata, do zburzenia politycznych i ideologicznych podziałów, poszanowania świętości życia i rodziny, i przede wszystkim do osobistego spotkania z Bogiem.

Ukraina, Bliski Wschód, Afryka. Papież wymienia konflikty i błaga o pokój

Niech zamilknie broń na udręczonej Ukrainie, niech zamilknie broń na Bliskim Wschodzie – apelował. Zapewnił o swojej bliskości ze wspólnotami chrześcijańskimi w Izraelu, Palestynie, Libanie i w Syrii. – Niech drzwi dialogu i pokoju zostaną otwarte w całym regionie, rozdartym konfliktem – zaznaczył.

Wymienił też kryzysy polityczne, zbrojne i humanitarne w Libii, Sudanie i wielu innych krajach Afryki i Birmy. – Błagam o dary pokoju, zgody i braterstwa – mówił Franciszek, odnosząc się do sytuacji w krajach tzw. Rogu Afryki.

– Niech Dzieciątko Jezus natchnie władze polityczne i wszystkich ludzi dobrej woli na kontynencie amerykańskim, do jak najszybszego znalezienia skutecznych rozwiązań, w prawdzie i w sprawiedliwości, w celu wspierania harmonii społecznej – podkreślił papież, wskazując zwłaszcza na sytuację w Haiti, Wenezueli, Kolumbii oraz Nikaragui.

Franciszek o podziale Cypru

– Niech ten jubileusz będzie okazją do zburzenia wszystkich murów podziału: ideologicznych, które tak często naznaczają życie polityczne, i fizycznych, takich jak podział, który od pięćdziesięciu lat dotyka wyspę Cypr i rozdziera jej tkankę ludzką i społeczną – dodał.

Na zakończenie Ojciec święty powtórzył apel o umorzenie długów najuboższym krajom, przebaczenie wszystkich doznanych krzywd i wyjście na spotkanie z Jezusem.