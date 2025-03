Bosak po wystąpieniu Tuska: Spoważniejcie, wydoroślejcie wreszcie!

W piątek w Sejmie premier Donald Tusk przedstawił informację w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski po szczycie państw sojuszniczych w Londynie oraz posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Szef rządu stwierdził, że nie będzie streszczał konkluzji szczytu, ponieważ te są dostępne w internecie.

Zapowiedział m.in. stworzenie do końca roku modelu przeszkolenia wojskowego dorosłych mężczyzn oraz zapewnił, że polskie wojska nie pojadą na Ukrainę. Tusk powiedział, że obecnie pojawia się wiele głosów, które "przechylają się w stronę Putina". – Ale to wciąż jest polityczny margines. Po kilkudziesięciu spotkaniach, rozmowach, szczytach, kontaktach telefonicznych, także pana prezydenta, rysuje się obraz, od którego nie można się odwracać, tylko dlatego, że nie do końca nam odpowiada, obraz zmian, które zachodzą w geopolityce. Jedną z fundamentalnych zasad naszego bezpieczeństwa były dwa wymiary: transatlantycki i silna pozycja w możliwie zjednoczonej Europie. Nie jest łatwo godzić obie potrzeby, ale chyba nigdzie nie widać tego tak wyraźnie jak w Warszawie – wskazał.

Donald Tusk powiedział, że z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej kluczową inwestycją jest budowa Tarczy Wschód.

Bosak: Brak konkretów w wystąpieniu Tuska

Po wystąpieniu premier głos zabrali posłowie. – Uważam, że premier powinien być tutaj z nami na sali, a nie wyjść od razu po swoim wystąpieniu do mediów i już nie wrócić. To jest sytuacja niepoważna. Ona pokazuje, że premier obecnej sytuacji nie traktuje jako kryzysowej, pokazuje, że jest to sytuacja propagandowa, w której głosy opozycji, wszystkich klubów nie liczą się – stwierdził Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.

– Bardzo się cieszę, że jest minister spraw zagranicznych i przede wszystkim wicepremier, minister obrony narodowej. Cieszę się, że usłyszą to, co mamy do powiedzenia – dodał.

– Oczekiwaliśmy, że usłyszymy tutaj coś, co moglibyśmy nazwać zaktualizowaną polską doktryną obronną. Nic takiego nie wybrzmiało. Wystąpienie premiera było usypiające, było niekonkretne, było grą na czas, na uśpienie sali i na ogólnikowe, wymijające opowiedzenie o szczytach – ocenił polityk.

Bosak zarzucił Tuskowi brak konkretów. – Wystąpienie premiera było usypiające, było grą na czas, na uśpienie sali i na ogólnikowe, wymijające opowiedzenie o szczytach – mówił. – Jedyne konkrety, jakie mogliśmy usłyszeć, dotyczyły finansów. To znamienne. Również propozycja prezydenta Dudy dotyczyła finansów. To także znamienne – wskazał.

— Mamy do czynienia z błędem polegającym na tym, że w sytuacji realnego zagrożenia militarnego rząd skupia się głównie na pieniądzach, a w niewielkim stopniu na wojsku. Żadne poważne państwo swoich strategicznych projektów nie finansuje za pieniądze europejskie, bo nie gwarantuje to ani dyskrecji, ani pełnej kontroli. Pieniądze europejskie są używane jako uzupełniające źródło finansowania poważnych rzeczy. Spoważniejcie, wydoroślejcie wreszcie! – zaapelował Krzysztof Bosak.

