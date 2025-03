"Złożyłem poprawkę do marszałka Sejmu". Prezydent proponuje zmianę konstytucji

W piątek posłowie mają wysłuchać informacji premiera w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski po szczycie państw sojuszniczych w Londynie oraz posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Na sali obecny będzie również Andrzej Duda.

Prezydent chce zmian w konstytucji

Prezydent zaproponował zmianę w konstytucji dotyczącą wydatków na obronność, których wysokość obligatoryjnie wynosiłaby 4 proc. PKB.

– Korzystając z tego, że mamy dzisiaj konsensus na scenie politycznej, uważam że musi to zostać umocnione również od strony prawnej. Dlatego zdecydowałem się przygotować i złożyłem dzisiaj do marszałka Sejmu poprawkę do konstytucji, która wpisuje 4 proc. PKB wydatków w odniesieniu do naszego PKB jako obowiązek – przekazał podczas konferencji prasowej.

Duda podkreślił, że jeśli chodzi o obronność, współpraca z rządem układa się dobrze. Wskazał, że premier Donald Tusk "porusza się w przestrzeniach europejskich", a on sam – "w przestrzeniach euroatlantyckich".

– Rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie i w konsultacji z naszymi sojusznikami dbamy o polskie sprawy. To niezwykle ważne przesłanie, z którym idę od samego początku (...) To wielkie wyzwanie, nie ma żadnej wątpliwości, niezależnie od tego, jak dalej potoczą się sprawy agresji rosyjskiej na Ukrainie, czy uda się staraniami prezydenta Trumpa przede wszystkim, a więc USA doprowadzić do zawarcia pokoju czy nie. Dla nas przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby ten pokój był trwały i stabilny – powiedział.

Prezydent powiedział, że jest zadowolony, iż wspólnie z rządem udaje się prowadzić "konsekwentną politykę umacniania naszego bezpieczeństwa" oraz że "odpowiedzialnie wydajemy coraz większe pieniądze na naszą obronność, na modernizację polskich Sił Zbrojnych".

