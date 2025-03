Hołownia: Wspólny dług UE na zbrojenia to właściwa reakcja

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła 4 marca główne założenia planu "ponownego uzbrojenia Europy" "Rearm Europe".

Plan ponownego uzbrojenia Europy ma obejmować m.in. uwolnienie publicznych środków na poziomie krajowym, jak i pożyczki dla państw członkowskich UE na inwestycje w zakresie sił zbrojnych i bezpieczeństwa. Łącznie przewidywany przez Komisję Europejską zakłada wyłożenie na wojskowość 800 miliardów euro.

– Karty są tak rozdane, że w zasadzie naszą rolą, Polski rolą jest wyłącznie uświadamiać stan faktyczny naszym europejskim partnerom. Nie ma już naprawdę na co czekać, musimy się dzisiaj zbroić i musimy się zbroić wspólnie. Ta gotowość Unii Europejskiej do zaciągnięcia nowego długu, tak jak to miało miejsce w przypadku KPO po covidzie, jest właściwą reakcją na klęskę, którą jest wojna na Ukrainie – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia w piątek w rozmowie z dziennikarzami.

Hołownia: Może wystarczy ustawa

Prezydent zaproponował zmianę w konstytucji dotyczącą wydatków na obronność, których wysokość obligatoryjnie wynosiłaby 4 proc. PKB. Co na to lider Polski 2050? –My już dzisiaj jak wiecie państwo, przekraczamy ten limit 4 proc. Wydajemy 4,7 proc. i pewnie w najbliższych latach nic się w tej sprawie nie zmieni, ale tak jak mówię, zmiana konstytucji to jest bardzo poważna rzecz, więc usłyszeliśmy o tej pana prezydenta propozycji dzisiaj. Będziemy się nad tym zastanawiać, czy to wymaga zmiany konstytucji, czy może można by to zrobić na przykład poprzez stosowną ustawę, która by do takiego poziomu wydatków by nas zobowiązywała – stwierdził. – Najważniejsze jest dzisiaj w mojej ocenie nie to, żebyśmy się zobowiązywali do tego co i tak już robimy, ale żebyśmy efektownie robili to co już robimy – podsumował.

