"Nie widzę powodu do sporu". Tusk reaguje na pomysł prezydenta

Prezydent zaproponował zmianę w konstytucji dotyczącą wydatków na obronność, których wysokość obligatoryjnie wynosiłaby 4 proc. PKB. – Korzystając z tego, że mamy dzisiaj konsensus na scenie politycznej, uważam że musi to zostać umocnione również od strony prawnej. Dlatego zdecydowałem się przygotować i złożyłem dzisiaj do marszałka Sejmu poprawkę do konstytucji, która wpisuje 4 proc. PKB wydatków w odniesieniu do naszego PKB jako obowiązek – przekazał podczas konferencji prasowej.

Andrzej Duda podkreślił, że jeśli chodzi o obronność, współpraca z rządem układa się dobrze. Wskazał, że premier Donald Tusk "porusza się w przestrzeniach europejskich", a on sam – "w przestrzeniach euroatlantyckich".

– Rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie i w konsultacji z naszymi sojusznikami dbamy o polskie sprawy. To niezwykle ważne przesłanie, z którym idę od samego początku (...) To wielkie wyzwanie, nie ma żadnej wątpliwości, niezależnie od tego, jak dalej potoczą się sprawy agresji rosyjskiej na Ukrainie, czy uda się staraniami prezydenta Trumpa przede wszystkim, a więc USA doprowadzić do zawarcia pokoju czy nie. Dla nas przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby ten pokój był trwały i stabilny – powiedział.

Tusk odpowiada. Będzie zgoda?

W piątek posłowie wysłuchali informacji premiera w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski po szczycie państw sojuszniczych w Londynie oraz posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli.

Podczas wystąpienia Donald Tusk nawiązał do propozycji prezydenta. – Obecnie nie przewidujemy pomniejszenia wydatków Polski na zbrojenia. W tej chwili jest to 5 proc. Zapis tej kwestii w Konstytucji RP musimy dokładnie przeanalizować, ale nie widzę w tym wypadku powodów do sporu – wskazał.

– Polska ma wyraźnie większe wydatki na zbrojenia niż inni i co siłą rzeczy zwiększa deficyt. W tej chwili nikt nie ma wątpliwości, przynajmniej w Europie, że wydatki na obronność powinny być wyjęte z tych tradycyjnych reguł dyscypliny budżetowej. Ta decyzja została podjęta – dodał Donald Tusk.

