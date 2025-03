Trump ostrzega Rosję i apeluje: Zanim będzie za późno

Donald Trump napisał, że sankcje miałyby obowiązywać, dopóki nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni i "ostateczne porozumienie pokojowe". "Do Rosji i Ukrainy, usiądźcie do stołu już teraz, zanim będzie za późno" – dodał.

"Biorąc pod uwagę fakt, że Rosja obecnie absolutnie 'bije' Ukrainę na polu bitwy, poważnie rozważam wprowadzenie na szeroką skalę sankcji bankowych, sankcji i taryf na Rosję, dopóki nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni i OSTATECZNE POROZUMIENIE O POKOJU. Do Rosji i Ukrainy, do stołu już teraz, zanim będzie za późno. Dziękuję!!!" – to cały wpis przywódcy USA opublikowany na platformie Truth Social.

Reset z Rosją? Kellogg potwierdza kierunek USA pod wodzą Trumpa

Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji, przyznał, że podejście Donalda Trumpa do wojny na Ukrainie opiera się na strategii konieczności zresetowania stosunków z Rosją. Emerytowany generał stwierdził, że nie można dalej izolować Moskwy.

Kellogg wziął w czwartek udział w konferencji Council on Foreign Relations (CFR), amerykańskiego think-tanku zajmującego się sprawami polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.

Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji powiedział całkowicie otwarcie, że Donald Trump stawia na konieczność zresetowania stosunków z Kremlem. Słowa padły w kontekście wojny toczącej się na Ukrainie.

– W podejściu prezydenta Trumpa do tej wojny istnieje również szersza strategia, która opiera się na uświadomieniu sobie, że Stany Zjednoczone muszą zresetować stosunki z Rosją – powiedział Keith Kellogg. – W poprzedniej administracji przyjęto błędne podejście, w którym Stany Zjednoczone nie zaangażowały się w Rosję i nie wykorzystały silnej dyplomacji w połączeniu z wiarygodnym odstraszaniem, aby zakończyć wojnę – dodał.

Były wojskowy podkreślił jednocześnie, że administracja Stanów Zjednoczonych naciska nie tylko na Ukrainę, ale również czyni "agresywne ruchy, by wywierać presję na Rosjan". Jako przykład Kellogg wskazał sankcje i zamrożenie rosyjskich aktywów.

Czytaj też:

Rosja wyda miliardy na wojnę. Rekord od czasów ZSRRCzytaj też:

USA zamkną konsulaty. Ujawniono listę miast