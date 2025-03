Zełenski wezwał do "zmuszenia" Rosji do rozejmu. "Pierwszy krok"

W nocy z czwartku na piątek Ukraina ogłosiła stan wysokiej gotowości powietrznej na terytorium całego kraju po tym, jak wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak z zastosowaniem rakiet i dronów. Zniszczeniu uległa w kilku miejscach ukraińska infrastruktura krytyczna. Rosjanie uderzyli między innymi w zakłady dostarczające gaz.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Rosję do zawieszenia działań wojennych w przestrzeni powietrznej i na morzu. Jego apel został opublikowany zaledwie kilka godzin po intensywnych rosyjskich nalotach.

Zełenski apeluje o rozejm

"Wczoraj wieczorem armia rosyjska przeprowadziła kolejny masowy atak na naszą infrastrukturę energetyczną. Zaatakowano różne obiekty w kilku regionach – Odessie, Połtawie, Czernihowie i Tarnopolu. W sumie Rosjanie użyli prawie 70 pocisków, zarówno manewrujących, jak i balistycznych, a także prawie 200 dronów szturmowych. Wszystko to zostało skierowane przeciwko infrastrukturze zapewniającej normalne życie. Obecnie trwają prace naprawcze i renowacyjne wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Niestety, zwykłe budynki mieszkalne również zostały uszkodzone. W Charkowie rosyjski pocisk uderzył w pobliżu budynku mieszkalnego. Ludzie zostali ranni. Otrzymują niezbędną pomoc" – przekazał Zełenski za pośrednictwem platformy X.

"Dzisiaj myśliwce F-16 i samoloty Mirage dostarczone przez Francję zostały użyte do ochrony nieba nad Ukrainą. W szczególności Mirage skutecznie przechwyciły rosyjskie pociski manewrujące. Dziękuję! Chcę również docenić osiągnięcia naszych sił przeciwlotniczych, lotnictwa wojskowego, wszystkich naszych jednostek walki elektronicznej i mobilnych grup ogniowych" – oznajmił ukraiński przywódca.

"Pierwszy krok w kierunku prawdziwego pokoju muszą obejmować zmuszenie jedynego źródła tej wojny, Rosji, do zaprzestania takich ataków na życie. A to jest coś, co można skutecznie monitorować. Cisza w przestrzeni powietrznej – zakaz używania pocisków, dronów dalekiego zasięgu i bomb lotniczych. I cisza na morzu. Prawdziwa gwarancja normalnej żeglugi. Ukraina jest gotowa podążać drogą do pokoju i to Ukraina dąży do pokoju od pierwszej sekundy tej wojny. Zadaniem jest zmuszenie Rosji do zaprzestania wojny" – napisał Zełenski.

twitterCzytaj też:

Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. Polska poderwała samolotyCzytaj też:

Putin mówi o pokoju na Ukrainie. "Długoterminowe bezpieczeństwo"