Niedziela Świętej Rodziny. "To najważniejszy element w rodzinie"

Święto Świętej Rodziny zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w XVII wieku, a oficjalnie ustanowione zostało przez papieża Leona XIII. W centrum tego święta stoją Jezus, Maryja i Józef.

Święto Świętej Rodziny obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Niedziela ta nazywa jest z tego powodu Niedzielą Świętej Rodziny. Polscy biskupi zachęcają, by Niedziela Świętej Rodziny była dniem, w którym modlimy się o świętość małżeństw i rodzin. W wielu parafiach organizowane są specjalne błogosławieństwa dla rodzin oraz odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

"Dialog to najważniejszy element w rodzinie"

– Nigdy nie zamykajmy się w sobie ani, co gorsza, z nosami w telefonach. Rozmawiać, słuchać się nawzajem – to jest dialog, który przynosi dobro i buduje – wskazał papież Franciszek podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w Niedzielę Świętej Rodziny. Ojciec Święty nawiązał do rozważanej tego dnia Ewangelii mówiącej o tym jak dwunastoletni Jezus zagubił się podczas corocznej pielgrzymki do Jerozolimy. Zauważył, że opisana sytuacja poszukiwań i odnalezienia Syna Bożego jest obrazem rodziny, która na przemian przeżywa chwile spokoju i dramatu. Jest to także historia kryzysu obecnych czasów, braku zrozumienia między nastolatkiem i dwojgiem rodziców.

Ojciec Święty zaznaczył, że Święta Rodzina jest wzorem, gdyż potrafiła prowadzić dialog, słuchać i rozmawiać ze sobą. – Rodzina, która nie komunikuje się ze sobą, nie może być szczęśliwa. (...) Słuchanie oznacza nadanie znaczenia drugiej osobie, uznanie jej prawa do istnienia i do samodzielnego myślenia. Uprzywilejowanym momentem dialogu i słuchania w rodzinie są posiłki. Dobrze jest być razem przy stole i rozmawiać. Może to rozwiązać wiele problemów, a przede wszystkim łączy pokolenia – mówił papież Franciszek. – Dialog to najważniejszy element w rodzinie – podkreślił.

"Rodzina miejscem uczenia się nadziei"

"Rodzina miejscem uczenia się nadziei" – to tytuł listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji Niedzieli Świętej Rodziny. Biskupi nawiązali do uroczystego otwarcia Roku Świętego 2025, które nastąpi we wszystkich katedrach i konkatedrach na świecie właśnie 29 grudnia. "Papież pragnie, aby był to dla całego Kościoła czas intensywnego doświadczenia łaski, nadziei i przebaczenia" – czytamy.

Biskupi zwracają się w liście do poszczególnych członków rodzin. Młodych zapewniają o pragnieniu usłyszenia ich tęsknot, pragnień, dylematów i lęków. Dostrzegają ich entuzjazm i zaangażowanie społeczne oraz apelują, aby nie dali sobie odebrać nadziei. Kierując swoje słowo do rodziców, doceniają ich poświęcenie i zachęcają do tego, by oparli oni swoją wiarę na fundamencie słowa o tym, że "nadzieja zawieść nie może". "Świat potrzebuje waszego świadectwa miłości i nadziei, waszej lekcji mocy sakramentu małżeństwa" – napisali.

Czytaj też:

Jubileusz 2025. Abp Wojda: Korzystajmy z czasu łaski od PanaCzytaj też:

Kim byli święci Młodziankowie? Dlaczego Kościół wspomina ich tuż po Bożym Narodzeniu?