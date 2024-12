Zaskakujący pomysł francuskiego biskupa. Tak chce ożywić wiarę

Duchowny chce spotykać się z wiernymi, aby ożywić ich wiarę. Inicjatywę tę zainspirował rozpoczynający się Jubileusz 2025 roku.

Plan pielgrzymki biskupa po diecezji

Swe pielgrzymki hierarcha rozpocznie 26 lutego, a potrwają one do 3 lipca. Przejdzie przez miasta i wioski symboliczne dla diecezji. Każdy z 26 etapów liczących 15 km związany będzie z odprawieniem Mszy św. dla wiernych, wygłoszeniem konferencji duchowej i dialogiem z wiernymi.

Diecezja Agen, należąca do metropolii (prowincji kościelnej) Bordeaux, zaprosiła wiernych do włączenia się w pielgrzymkę biskupa. Można m.in. dołączyć do niego w drodze albo np. modlić się za powodzenie tej inicjatywy.

Bp Alexandre de Bucy ma nadzieję, że pielgrzymka pomoże ożywić wiarę w diecezji. „Iść razem, to ponownie odkrywać piękno chrześcijańskiej wiary i przybliżać się do tego, co istotne” – tłumaczy hierarcha.

Papież Franciszek apeluje, by dzielić się wiarą

Niech wiara będzie waszym skarbem – napisał Papież do studentów Uniwersytetu w Betlejem. Franciszek zastrzega jednak, że wiara nie jest skarbem, który trzeba by ukrywać. Przeciwnie, musimy się nim dzielić z innymi.

Uniwersytet w Betlejem to katolicka uczelnia, która kształci ponad 3331 studentów. Powstała ponad 50 lat temu jako pierwsza wyższa uczelnia na Zachodnim Brzegu Jordanu.

W świątecznym liście do studentów Franciszek odniósł się do słabości i zamętu doświadczanego przez młodych. Zachęcił ich, by w takich okolicznościach powierzyli wszystko Jezusowi w modlitwie, bo to On jest źródłem niezawodnej nadziei. "Jezus chce ci pomóc, aby warto było być młodym. W ten sposób nie pozbawicie świata tego wkładu, który tylko wy możecie wnieść, bo każdy z was jest wyjątkowy i niepowtarzalny" – napisał Papież.

Przestrzegł on zarazem młodych, by nie robili wszystkiego na własną rękę. "Pracujcie nad wzmocnieniem więzi przyjaźni akademickich i społecznych, które są cennym dziedzictwem studenckich lat" – dodał Franciszek.

Zwracając się do studentów Uniwersytetu w Betlejem, podkreślił, że w aktualnej sytuacji naznaczonej przez przemoc, ludzka rodzina potrzebuje przykładów solidarności i nadziei. Dlatego Papież zachęca młodych, by dawali świadectwo odwiecznym wartościom Ewangelii, stając się tym samym wzorem dla przywódców religijnych i politycznych.

