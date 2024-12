Zakarpacie. Kard. Ryś będzie przewodniczył beatyfikacji ks. Piotra Pawła Orosa

W czwartek 19 grudnia Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła datę i miejsce uroczystej beatyfikacji greckokatolickiego księdza Piotra Pawła Orosa, posługującego w diecezji Mukaczewo na Zakarapciu. Będzie to pierwsza beatyfikacja na terenie Zakarpacia.

Pierwsza w dziejach historii beatyfikacja na Zakarpaciu

Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się 3 maja 2025 roku we wsi Bilky w powiecie Irszawa. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył będzie arcybiskup metropolita łódzki, kard. Grzegorz Ryś.

Dekret o męczeństwie ks. Piotra Pawła Orosa został promulgowany 5 sierpnia 2022 r. przez Dykasterię ds. Kanonizacyjnych. Sługa Boży ks. Piotr Paweł Oros urodził się na Węgrzech, we wsi Biri w 1917 roku. Jego ojciec był księdzem greckokatolickim, a on chcąc kontynuować rodzinną tradycję wstąpił w 1937 r. do seminarium w Użgorodzie. 18 czerwca 1942 r. przyjął święcenia kapłańskie jako celibatariusz w greckokatolickiej eparchii Mukaczewo (Ukraina). Jurysdykcja tej eparchii obejmowała cztery państwa: Ukrainę, Węgry, Słowację i Rumunię.

Męczeńska śmierć w obronie wiary

Ks. Oros wyróżniał się dużą gorliwością i umiłowaniem ubogich. W 1944 roku, kiedy Zakarpacie zostało włączone do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, a następnie ZSRR, zaczęły się prześladowania Kościoła greckokatolickiego. Na ks. Orosa naciskano, aby przeszedł do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, ale kapłan stanowczo odmawiał. W 1949 r. zamknięto wszystkie cerkwie greckokatolickie. Zlikwidowano też greckokatolicką eparchię mukaczewską.

W 1953 roku wydano nakaz, aby aresztować ks. Piotra Pawła Orosa. Został złapany 28 sierpnia, w święto Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Został zabity przez policjanta na stacji kolejowej w miejscowości Siltse koło Irszawy. Jego śmierć została uznana za męczeńską. Ks. Oros został zabity ze względu na swoją wiarę i wierność Ojcu Świętemu.

