Panika na światowych rynkach finansowych. Media: Atmosfera przypomina giełdowy krach

To efekt eskalującego konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, zapoczątkowanego decyzją prezydenta Donalda Trumpa o wprowadzeniu wzajemnych ceł.

Sytuacja przypomina krach

Od samego rana atmosfera na rynkach azjatyckich przypominała giełdowy krach. W Tokio indeks Nikkei 225 stracił aż 6,82 proc., a szerszy Topix zanotował spadek o 7,05 proc. W Chinach sytuacja wygląda równie poważnie – indeks SCI obniżył się o 7,63 proc., natomiast CSI 300 spadł o 7,28 proc. Największe tąpnięcie odnotowano w Hongkongu, gdzie Hang Seng zniżkował aż o 12,23 proc. W Korei Południowej indeks KOSPI stracił 5,45 proc., a w Indiach Sensex obniżył się o 3,66 proc. Na Tajwanie TAIEX runął o rekordowe 9,70 proc. – informuje serwis Bankier.pl.

Kryzys rozlewa się także na rynki europejskie. Większość głównych indeksów kontynentu rozpoczęła tydzień od solidnych spadków sięgających 5–6 proc. Szczególnie negatywnie wyróżnia się niemiecka giełda – indeks DAX spada o niemal 9 proc., co stanowi jeden z największych jednodniowych spadków ostatnich lat.

Niepokój udziela się również inwestorom za oceanem. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wskazują na dalsze pogłębienie spadków, co może oznaczać rychłe wejście rynku USA w fazę bessy – zauważa dziennik "Parkiet".

Konsekwencje dla Polski

Warszawska giełda także nie pozostaje odporna na globalne zawirowania. W poniedziałek indeks WIG20 zanotował trzecią z rzędu spadkową sesję, tracąc 5,4 proc. Wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu zakończyły dzień na minusie. Największe straty poniósł Alior Bank, którego akcje potaniały o około 8,5 proc.

Głos w sprawie krachu na giełdzie zabrał premier Donald Tusk. "Reakcja na wojnę celną była do przewidzenia. Giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć bez nerwowych decyzji. Polska giełda też dostała rykoszetem, ale stabilność polityczna i gospodarcza to nasze atuty w tym trudnym czasie. Spokojnie wytrwamy!" – napisał na platformie X.

