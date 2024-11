"Linia Franciszka" na Miodowej

NA PIERWSZY OGIEŃ | Pałac arcybiskupów warszawskich, z racji stołecznego charakteru miasta, to bardzo ważne miejsce na mapie polskiego Kościoła. Właśnie objął go abp Adrian Galbas. Zastąpił kard. Kazimierza Nycza, który w lutym przyszłego roku przekroczyć ma wiek emerytalny. Arcybiskup Galbas ma 56 lat. Jeśli dopisze mu zdrowie, to wiek emerytalny osiągnie dopiero za 19 lat. To niemal epoka.

Arcybiskup Galbas to wzorcowy reprezentant linii „Kościoła synodalnego”. Swój entuzjazm dla zmian głosi bez większych wątpliwości. Reprezentował polski Kościół na pierwszej sesji spotkań synodalnych w Rzymie. Był też na europejskim spotkaniu synodalnym w Pradze w lutym 2023 r. To z jego diecezji pochodzi Aleksander Bańka – polski, świecki koordynator procesu synodalnego. Tak samo z wydziału teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wywodzi się ks. Grzegorz Strzelczyk, który jest ważnym propagatorem synodalności w polskim Kościele.