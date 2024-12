Biskupi Białorusi apelują o poszanowanie życia ludzkiego

Do troski o to, aby „każde poczęte dziecko mogło przyjść na ten świat” – zaapelowali do wiernych Katoliccy Biskupi Białorusi. W Mińsku opublikowano ich komunikat, który zostanie odczytany we wszystkich kościołach kraju, w najbliższą niedzielę, 29 grudnia. Jest ona obchodzona jako święto Świętej Rodziny.

Białoruscy biskupi katoliccy zauważają, że „mamy dziś społeczeństwo smutne i szare, bo jest tak wielu na świecie, którzy pogardzają życiem ludzkim”: Przypominają słowa Papieża Franciszka wygłoszone podczas audiencji ogólnej 18 marca 2015 roku: „Dzieci przynoszą ze sobą życie, radość, nadzieję, także kłopoty – ale takie jest życie. Z pewnością przynoszą również troski a czasami problemy. Ale lepsze jest społeczeństwo z tymi troskami i problemami, niż społeczeństwo smutne i szare, gdyż pozostało bez dzieci!”.

Białoruś. Biskupi apelują o poszanowanie życia ludzkiego

Odnosząc się do czytanego tego dnia fragmentu Ewangelii biskupi zachęcają, aby patrząc na życie Świętej Rodziny w Nazarecie, uczyć się, jak uwielbiać Boga pośród skromności i przeciwności. Przypominają, że Jezus, Maryja i Józef doświadczyli ubóstwa, prześladowań i wygnania. A mimo to, umieli w sposób wzniosły i czysty uwielbiać Boga za wszystko, czego doświadczali.

„Dziś uwielbiamy Boga, za tak wielu ludzi, którzy nie zważając na przeciwności i trudności podjęli się trudu «duchowej adopcji». Dziękujemy wszystkim tym, którzy przez ostatnich dziewięć miesięcy, modlili się w intencji nienarodzonego życia, któremu zagrażało niebezpieczeństwo aborcji. To wasze modlitwy sprawiają, że ten świat nie musi być tak smutny i szary” – stwierdzają białoruscy biskupi, wyrażając pełne wsparcie dla działań podejmowanych na rzecz przyjęcia każdego poczętego życia.

Obecnie ginie co piąty nienarodzony Białorusin. W ubiegłych latach kraj ten szybko się wyludniał. Obecnie, po wprowadzeniu wielu prawnych rozwiązań prorodzinnych, liczba urodzin zrównała się z liczbą zgonów.

Na Białorusi obowiązuje prawo o bezpłatnej aborcji „na życzenie” do 12 tygodnia ciąży bez podania przyczyny. Wskazania medyczne pozwalają na dokonanie aborcji w dowolnym momencie trwania ciąży, a przyczyny społeczne dopuszczają możliwość legalnego morderstwa do 22 tygodnia – gdy kobieta zajdzie w ciążę w wyniku gwałtu, lub jeśli decyzją sądu zostanie ona pozbawiono praw rodzicielskich. Prawo to jest rodem z ciemnych czasów komunizmu sowieckiego.

Czytaj też:

Szpital odmówił aborcji, bo nie było do niej przesłanek. NFZ i tak nałożył na niego karę