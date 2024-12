Jubileusz 2025. Papież Franciszek pragnie na ten czas zawieszenia broni

Już wkrótce w Kościele katolickim rozpocznie się Rok Jubileuszowy 2025. W poniedziałek 2 grudnia ukazała się książka pt. "Jubileusz miłosierdzia" autorstwa F.A. Grany. Przedmowę do niej napisał Ojciec Święty Franciszek.

Zawieszenie broni we wszystkich krajach?

W przedmowie papież zwrócił szczególną uwagę na kwestię pokoju na świecie. "Jakże pragnę, aby nadchodzący Jubileusz stał się naprawdę pomyślną okazją do zawieszenia broni we wszystkich krajach, w których toczą się walki" – napisał Franciszek. W tym kontekście odniósł się także do zniesienia na świecie kary śmierci, o którym pisał już w "Bulli" ogłaszającej Rok Jubileuszowy 2025.

Papież Franciszek przypomniał, że nadzieja to "konkretna cnota, postawa życiowa i wiąże się z konkretnymi wyborami", a jej pielęgnowanie jest "działaniem społecznym, intelektualnym, duchowym, artystycznym i politycznym, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu".

Franciszek: Rok Święty to okazja do nawrócenia

Ojciec Święty podkreślił, że potrzeba zaangażowania każdej osoby w dobro. Przy tej okazji zachęcił, by przejściu przez Drzwi Święte podczas Jubileuszu 2025 towarzyszył uczynek miłosierdzia. "Chciałbym, aby ta pielgrzymka nie była wycieczką turystyczną lub osiągnięciem celu, jak olimpiada. Chciałbym, aby naprawdę była okazją do nawrócenia, do spojrzenia na swoje życie w świetle Ewangelii, do słuchania jedynego Słowa, które zbawia, Słowa Jezusa Chrystusa" – czytamy.

Ojciec Święty podkreślił, że Rok Jubileuszowy to czas dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych, "ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami, nawet papież, i potrzebujemy przebaczenia". Przypomniał, że Jubileuszowi 2025 towarzyszyć będą dwa "znaki nadziei" – kanonizacje bł. Carlo Acutisa oraz bł. Pier Giorgio Frassatiego.

