Mocne słowa papieża. "Jestem jak stary motocykl i nie działam dobrze"

Moja praca charakteryzuje się dużą prędkością, a mój motocykl zestarzał się i nie działa dobrze” – powiedział Ojciec Święty na spotkaniu z Włoską Federacją Motocyklową w Watykanie. Poprosił: „Dlatego potrzebuje modlitwy członków stowarzyszenia”.

Papież pochwalił zaangażowanie stowarzyszenia w edukację na temat bezpieczeństwa drogowego we włoskich szkołach. „W ten sposób mają okazję zmusić do myślenia dzieci, które podziwiają mistrzów motocyklowych, ale często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw” – powiedział papież i zaznaczył: „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego są inwestycjami na rzecz życia”. Ubolewał, że jest zbyt wiele ofiar wypadków drogowych, z których wiele jest młodych.

Papież Franciszek regularnie wzywa wiernych do modlitwy o zdrowie. 17 grudnia br. skończy 88 lat, co czyni go drugim najstarszym papieżem w historii Kościoła po Leonie XIII (1878-1903). W przeszłości Franciszek był wielokrotnie hospitalizowany przez kilka dni z powodu operacji związanych z wiekiem. Szczególnie w miesiącach zimowych musiał odwoływać audiencje, nabożeństwa lub inne spotkania z powodu przeziębienia lub niedyspozycji.

Nowe obrzędy pogrzebu papieża. "Pogrzeb ucznia, nie władcy"

Niedawno opublikowano nowe wydanie obrzędów pogrzebowych papieża.

Najważniejsze nowości to stwierdzenie zgonu nie w pokoju, lecz w prywatnej kaplicy papieża, natychmiastowe złożenie ciała do trumny, wystawienie ciała już w trumnie, a nie na samym katafalku, oraz zastąpienie trzech tradycyjnych trumien z cyprysu, ołowiu i dębu, dwiema: z cynku i drewna. Papieski ceremoniarz abp Diego Ravelli wskazuje, że nowe obrzędy mają uwydatnić, iż jest to pogrzeb pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy.

Nowa księga obrzędów zastąpi wydanie z 2000 r., zatwierdzone w 1998 r. przez Jana Pawła II i zastosowane na jego własnym pogrzebie w 2005 r., oraz, z pewnymi poprawkami, podczas uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI w 2023 r. W nowym wydaniu uwzględniono wnioski z tych właśnie pogrzebów oraz dostosowano się do wytycznych Franciszka, który polecił uprościć obrzędy i tak je opracować, aby lepiej wyrażały wiarę Kościoła w Chrystusa zmartwychwstałego. Nowy rytuał został też dostosowany do zmian wprowadzonych w Kurii Rzymskiej wraz z konstytucją Praedicate Evangelium z 2022 r. Uwzględniono ponadto aktualną wrażliwość teologiczną i kościelną, a także zmiany w księgach liturgicznych.

Czytaj też:

Święcenia biskupie w FSSPX? Ks. Pfluger: Priorytetem jest uzyskanie zgody Stolicy ApostolskiejCzytaj też:

W grudniu papież Franciszek odwiedzi Korsykę