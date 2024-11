Znamy datę kanonizacji bł. Carlo Acutisa i bł. Pier Giorgio Frassatiego

W niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański papież Franciszek ogłosił daty wyniesienia na ołtarze błogosławionych Carlo Acutisa i Pier Giorgio Frassatiego.

Rok Jubileuszowy 2025 i kanonizacje

Modlitwę Anioł Pański, Ojciec Święty Franciszek rozpoczął, pojawiając się w oknie Pałacu Apostolskiego z dwójką Koreańczyków, jako nawiązanie do ich kraju, w którym w 2027 roku odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Podczas porannej Mszy św. młodzi ludzie z Portugalii (ŚDM 2023) przekazali krzyż Światowych Dni Młodzieży swoim równieśnikom z Korei Południowej.

W nawiązaniu do święta młodych papież Franciszek ogłosił datę kanonizacji dwóch młodych Włochów. Będzie ona miała miejsce w Roku Świętym 2025. Bł. Carlo Acutis zostanie kanonizowany 27 kwietnia. To właśnie wtedy w Rzymie będzie odbywał się Jubileusz Nastolatków. Bł. Carlo Acutis ma polskie korzenie. Jest pierwszym z tzw. pokolenia milenialsów, który zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Mając kilkanaście lat, zmarł na białaczkę. Jako młody chłopiec żarliwie głosił Chrystusa.

Z kolei 3 sierpnia, podczas Jubileuszu Młodzieży, odbędzie się kanonizacja bł. Pier Giorgio Frassatiego. Młody mężczyzna żył 24 lata, zmarł na początku XX wieku. Był zaangażowanym społecznie tercjarzem dominikańskim. Niósł pomoc potrzebującym i cierpiącym.

Modlitwa o pokój

Przy tej okazji Ojciec Święty Franciszek zaapelował o dalszą modlitwę o pokój na świecie. – Kontynuujmy modlitwy za umęczoną Ukrainę, która bardzo cierpi. Módlmy się za Palestynę, za Izrael, Liban, Sudan. Prośmy o pokój – zachęcał papież.

Czytaj też:

Kard. Gerhard Müller: Synodalność wykorzystana do manipulowania Objawieniem BożymCzytaj też:

Kard. Parolin: Nie możemy poddać się nieuchronności wojny