Atak na jarmark bożonarodzeniowy. Reagują dwa największe Kościoły w Niemczech

"Nasze myśli i modlitwy są w tej chwili w Magdeburgu" – oświadczyli przewodnicząca Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech (EKD), biskupka Kirsten Fehrs i przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Georg Bätzing.

Dziś wieczorem w katedrze w Magdeburgu odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo żałobne sprawowane przez ewangelickiego biskupa Friedricha Kramera i biskupa katolickiego Gerharda Feige.

Ponadto na zachodnim portalu kościoła św. Jana, w pobliżu miejsca zbrodni, ustawione zostanie miejsce pamięci ofiar. Diecezja magdeburska poinformowała, że katedra św. Sebastiana pozostanie otwarta jako przestrzeń wewnętrznej zadumy i pamięci.

Reakcja Kościołów na zamach w Niemczech. "Przerażenie, smutek, współczucie"

"Nieludzki atak w Magdeburgu wprawia nas w osłupienie. Przerażenie, smutek i współczucie odczuwa dziś wielu ludzi w całych Niemczech i na całym świecie" – napisali we wspólnym oświadczeniu biskupka Fehrs i biskup Bätzing. Wyrazili ubolewanie, że tak wiele niewinnych osób "padło ofiarą tej bezsensownej przemocy tuż przed Bożym Narodzeniem".

"Składamy podziękowania zaangażowanym służbom ratunkowym, które od wczoraj opiekują się rannymi i ciężko pracują, aby wyjaśnić, co się stało co do duszpasterzy, którzy w tej chwili stoją przy ludziach i towarzyszą tym, którzy przeżyli traumę" – podkreślili.

Także Światowa Rada Kościołów (ŚRK) potępiła piątkowy atak. "Ten akt przemocy, którego celem jest miejsce radości, jedności i pokoju, stanowi rażące naruszenie godności ludzkiej i jest sprzeczny z duchem Bożego Narodzenia, który wzywa nas do miłości, współczucia i dobrej woli" – oświadczyli sekretarz generalny pastor Jerry Pillay i moderator ŚRK bp Heinrich Bedford-Strohm.

Wyrazili też solidarność z ofiarami i narodem niemieckim i wezwali do modlitwy. "Wspólnie odrzućmy nienawiść i przemoc w każdej postaci i pozostańmy niezłomnymi narzędziami pokoju Bożego w rozdartym świecie" – napisali.

Były przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech (EKD) Bawarii Bedford-Strohm dodał: "Pamiętamy o bliskich w modlitwie. Zanosimy do Boga naszą boleść wobec tej bezsensownej przemocy. Nigdy się z tym nie pogodzimy".

Atak terrorystyczny w Magdeburgu. Pięć osób nie żyje, 200 jest rannych

W piątek wieczorem kierowca wjechał rozpędzonym samochodem w tłum odwiedzających tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. Zginęło pięć osób, a około 200 zostało rannych. Według niemieckiego dziennika "Bild" 86 osób z poważnymi obrażeniami poddano hospitalizacji, a 78 zostało lekko rannych.

Sprawcę zatrzymano. Jest nim 50-letni pochodzący z Arabii Saudyjskiej lekarz psychiatra. Mieszka w Niemczech od 2006 r. Według mediów od 2016 r. pracował jako lekarz w Bernburgu w państwowym ośrodku rehabilitacji uzależnionych przestępców. Dokładne tło zamachu nie jest jeszcze znane.

