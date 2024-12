Orzoferajna, czyli elita do której wstyd należeć

Jak się elity ubierają, gdzie i co jedzą, jak mieszkają, jakie związki łączą ich poszczególnych przedstawicieli, no i przede wszystkim: jak się bawią. Istnieją rozbudowane działy gazet i telewizji, które nie zajmują się niczym innym, niż pokazywaniem scenek z życia celebrytów i wywiadów z celebrytami opowiadającymi o swoim życiu. I cieszą się one nieodmiennie wielką oglądalnością czy też klikalnością.

Nie można więc nie zadać pytania, dlaczego dobre – najlepsze! – towarzystwo, creme de la creme czasów tuskowej restauracji, zaskoczone w luksusowym warszawskim lokalu o wyszukanej nazwie „Orzo” (wymawiać z włoska) przez reportera telewizji „Republika” nie okazało radości, nie zaczęło pozować do fotek i rozdawać selfików z dziubkiem, tylko się czegoś po jaśniepańsku wkurzyło, że pospólstwo im wlazło do salonu i sfotografowało.