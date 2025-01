Papież przypomniał, co stanowi podstawę cywilizacji pokoju

Szacunek dla ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, to „fundamentalna podstawa budowania cywilizacji pokoju” –podkreślił papież Franciszek.

Szacunek do ludzkiego życia fundamentem pokoju

Franciszek zwrócił uwagę, że Maryja, „będąc Matką, odsyła nas do naszej relacji z Synem: oddaje nas Jezusowi, mówi nam o Jezusie, prowadzi nas do Jezusa”, a „św. Paweł Apostoł podsumowuje tę tajemnicę stwierdzając, że «zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty»”. Słowa te „przypominają nam, że Jezus, nasz Zbawiciel, stał się ciałem i objawia się w słabości ciała”.

Papież wskazał, że „Bóg stał się prawdziwie człowiekiem poprzez ludzkie łono”. Tymczasem „istnieje pokusa, która urzeka dziś bardzo wielu ludzi, ale która może również uwieść wielu chrześcijan: wyobrazić sobie lub wytworzyć «abstrakcyjnego» Boga, związanego z mglistą ideą religijną, z jakąś przelotną dobrą emocją. On narodził się natomiast z niewiasty, ma oblicze i imię, i wzywa nas do relacji z Nim” – stwierdził Ojciec Święty.

A skoro „zstąpił w łono niewiasty, rodząc się jak wszystkie stworzenia”, to „objawia się w kruchości Dzieciątka”. W „całym życiu Jezusa możemy dostrzec ten wybór Boga, wybór małości i ukrycia”. „Nigdy nie ulegnie pokusie boskiej mocy, aby czynić wielkie znaki i narzucać się innym, jak sugerował szatan, ale objawi Bożą miłość w pięknie swojego człowieczeństwa, zamieszkując pośród nas, dzieląc zwykłe życie składające się z pracy i marzeń, okazując współczucie dla cierpień ciała i ducha, otwierając oczy niewidomym i dodając otuchy zagubionym w sercu. Jezus poprzez swoje kruche człowieczeństwo ukazuje nam Boga, który troszczy się o tych, którzy są słabi” – podkreślił papież.

Papież Franciszek: Jezus przychodzi do nas w ciele

Papież zauważył, że skoro Jezus przychodzi w ciele, to „uprzywilejowanym miejscem, w którym możemy Go spotkać”, jest przede wszystkim „nasze kruche człowieczeństwo” i „człowieczeństwo tego, który każdego dnia przechodzi obok nas”. On „przebywa w naszym czasie, także w tym nowym roku ze swoją miłującą obecnością”. Jest „Zbawicielem świata, ale możemy Go spotkać i musimy Go poszukiwać w obliczu każdego człowieka”.

Franciszek zachęcił do zawierzenia rozpoczynającego się nowego roku Maryi, „abyśmy i my nauczyli się, tak jak Ona, odnajdywać wielkość Boga w małości życia. Abyśmy nauczyli się troszczyć o każde stworzenie zrodzone z kobiety, przede wszystkim chroniąc cenny dar życia, tak jak czyni to Maryja: o życie w łonie matki, o życie dzieci, życie tego, który cierpi, życie ubogich, o życie osób starszych, tego kto jest samotny, kto jest umierający”.

„A dzisiaj, w Światowy Dzień Pokoju wszyscy jesteśmy wezwani do podjęcia tej zachęty, która wypływa z macierzyńskiego serca Maryi: do strzeżenia życia, troski o życie zranione, przywracania godności życiu każdego «zrodzonego z niewiasty». Jest to fundamentalna podstawa budowania cywilizacji pokoju” – zaznaczył Franciszek, wzywając do „poszanowania godności ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, tak aby każda osoba mogła miłować swoje życie i patrzeć w przyszłość z nadzieją”.

