"Grzech aborcji". Marsz Milczenia w obronie życia

Od wielu już lat 28 grudnia, w święto Świętych Młodzianków, ulicami Ełku przechodzi Marsz Milczenia w Obronie Życia i Rodziny. Tegoroczny, zorganizowany po raz 28., rozpoczął się w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, modlitwą ekspiacyjną za grzechy przeciwko życiu i świętości rodziny. Wyrażano również Bogu wdzięczność za uratowane dzieci przez podjęcie Duchowej Adopcji, za wszystkich obrońców życia i rodziny oraz budujących cywilizację miłości. Nabożeństwo poprowadził ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz parafii katedralnej.

Symboliczny obraz. Zapalone lampiony i całkowite milczenie

Uczestnicy Marszu, niosąc zapalone lampiony, przeszli w milczeniu ulicami miasta do katedry pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku, gdzie wzięli udział we Mszy św. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

W katedrze wszystkich powitał ks. kan. dr Marek Bednarski. – Chcemy dzisiaj dziękować Bogu za dar życia, za wszystkie dzieci przyjęte z miłością i prosić Boga o odwagę dla tych małżeństw, które boją się otworzyć na ten niezwykły dar. Przeszliśmy w Marszu Milczenia, aby dać świadectwo, że Bóg jest wśród nas. Towarzyszy nam też intencja, aby przyjście na świat dziecka nie było związane z takim lękiem, strachem, aby było traktowane jako wielki dar od Boga – zauważył ks. Bednarski.

Zwracając się do uczestników Eucharystii, bp Zalewski zachęcał do refleksji: dlaczego Jezus jest zagrożeniem dla Heroda? – To straszne w swej wymowie wydarzenie pokazuje do czego może doprowadzić rządza władzy i ludzkie ambicje. Każdy grzech jest wychodzeniem z Bożego światła i ucieczką od prawdy. Człowiek, który oddala się od Boga wchodzi w ciemność grzechu, zakłamania, oszukiwania siebie – wyjaśniał biskup pomocniczy.

Ofiary aborcji jak Święci Młodziankowie

Biskup do Świętych Młodzianków przyrównał współczesne ofiary aborcji. Mówił: "Dzisiejszy świat promuje grzeszne zachowania, egoizm, hedonizm, które często doprowadzają do katastrofy nie tylko w życiu konkretnego człowieka, ale swymi konsekwencjami dosięga niewinnych ludzi. Takim przykładem jest grzech aborcji. Za chwilę przyjemności, zapomnienia, czy tego co ludzie nazywają 'prawem do wolności', unicestwieniem płaci niewinne dziecko".

Bp Dariusz Zalewski apelował, aby wszystkim piewcom wolności bardzo konkretnie przypominać, że jeżeli coś się wybiera i czegoś dokonuje tłumacząc wolnością wyboru, to trzeba brać też odpowiedzialność za swoje czyny. – Nie może być wolności bez odpowiedzialności. Nie może być wyboru, bez ponoszenia jego konsekwencji. Los tych Świętych Młodzianków wyraźnie to pokazuje – podkreślał biskup.

Jak zaznaczył, obrona życia jest obowiązkiem chrześcijanina. – To dzisiejsze święto przypomina nam o świętości życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do sprzeciwu wobec kultury śmierci. Naszym zadaniem jest promowanie i obrona ludzkiego życia. Jest to jedno z przesłań Bożego Narodzenia. Nie możemy pozwolić, aby kultura śmierci się rozprzestrzeniała – mówił biskup.

Wyrażając wdzięczność osobom zaangażowanym w działania na rzecz obrony życia, wartości małżeństwa i rodziny oraz uczestnikom marszu i zgromadzonym wiernym na Eucharystii, bp Dariusz Zalewski zachęcał, aby nie ustawać w działaniach budowania cywilizacji życia i miłości. – To jest bardzo ważne, abyśmy dawali świadectwo, bo dzisiaj świat pochłonięty pogonią za przyjemnościami jest skłonny o tym zapominać – mówił.

Świadectwo biskupa. Osobiste doświadczenie

Biskup Zalewski podzielił się również swoim doświadczeniem: – Bardzo mocnym świadectwem było dla mnie, kiedy moi znajomi dowiedzieli się, że oczekują czwartego dziecka. Po pierwszym badaniu okazało się, że to dziecko może być upośledzone. To wydarzenie bardzo zmieniło ich życie. Jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga. W trakcie oczekiwania na narodziny, usłyszałem od nich zapewnienie, że przyjmują je takie, jakie będzie. Jak bardzo potrzeba nam takiego zaufania do Boga. Dziecko urodziło się zdrowe. Myślę, że szatan w tym naszym zaufaniu do Boga ciągle gdzieś miesza. Wmawia nam, że Bóg nas nie kocha, że chce nam coś zabrać, lub czegoś nam nie dać. Podobnie było w życiu Heroda, który zaślepiony władzą posunął się do tego, by zabić niewinne dzieci – mówił bp Zalewski.

Na zakończenie proboszcz ełckiej katedry zachęcał do wzięcia udziału w inauguracji Roku Jubileuszowego w diecezji ełckiej, która rozpocznie się 29 grudnia 2024 r. o godz. 15.00 na Placu Jana Pawła II w Ełku.

Organizatorami XXVIII Ełckiego Marszu w Obronie Życia i Rodziny są: par. katedralna pw. św. Wojciecha Bp. i Męczennika, par. pw. NSJ w Ełku oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwała Policja.

Czytaj też:

Biskupi Białorusi apelują o poszanowanie życia ludzkiegoCzytaj też:

Giertych nie dostał komunii w kościele. Powodem jedno z głosowań