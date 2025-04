Trumna z ciałem papieża wystawiona w kaplicy Domu Świętej Marty

Złożenie ciała Ojca świętego do trumny miało miejsce w poniedziałek wieczorem. Od tego momentu aż do północy we wtorek przy trumnie mogą modlić się pracownicy Watykanu oraz członkowie ich rodzin. Przy otwartej trumnie straż pełni Gwardia Szwajcarska.

Najprawdopodobniej w środę rano ciało papieża zostanie przeniesione do Bazyliki św. Piotra.

twitter

Wcześniej nastąpiła ceremonia stwierdzenia śmierci papieża. Odczytano także akt zgonu Franciszka. Pogrzeb głowy Kościoła katolickiego odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Najbardziej prawdopodobny termin to sobota.

Kiedy konklawe?

Konklawe musi zostać zwołane między 15. a 20. dniem od śmierci papieża. Według nieoficjalnych informacji włoskich mediów odbędzie się między 5 a 10 maja. Zgodnie z konstytucją "Romano Pontifici eligendo" do udziału w konklawe uprawnieni są kardynałowie, którzy nie ukończyli 80. roku życia.

Media spekulują, kto może zostać następcą Franciszka. Najczęściej wymienia się kardynała Pietro Paoliniego, kard. Mateo Zuppiego i kard. Pierbattistę Pizzaballę.

Śmierć papieża

Udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa były przyczynami śmierci papieża Franciszka – podał oficjalnie prof. Andrea Arcangeli, dyrektor zarządu Zdrowia i Higieny Państwa Miasta Watykańskiego.

W komunikacie podkreślono, że Ojciec Święty cierpiał z powodu przebytego ostrego zaburzenia oddychania w wyniku obustronnego wielodrobnoustrojowego zapalenia płuc, mnogiego rozstrzenia oskrzeli, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu II.

“Stwierdzenie zgonu zostało dokonane na podstawie zapisu elektrokardiotanatograficznego" – poinformował prof. Andrea Arcangeli. Dyrektor zarządu Zdrowia i Higieny Państwa Miasta Watykańskiego zaznaczył, że według jego "wiedzy i sumienia", powyższe powody są przyczynami zgonu papieża.

Czytaj też:

Ukraińcy mają żal do zmarłego papieżaCzytaj też:

Konklawe. Czterej polscy kardynałowie wybiorą nowego papieża