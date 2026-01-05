Kościół zabrał głos ws. Wenezueli. Wystosowano list

Z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego CELAM skierowała do Kościoła i narodu wenezuelskiego przesłanie, w którym podkreśla chrześcijańską nadzieję i zobowiązanie do budowania przyszłości w pokoju i pojednaniu. Przesłanie, podpisane przez członków Prezydium Rady, wyraża głęboką solidarność z trudnościami, z jakimi boryka się kraj, i wzywa do odnowienia wiary w Boga, który towarzyszy człowiekowi, także w epizodach ciemności.

Nawiązanie do słów Leona XIV

"Świętowanie Objawienia Pańskiego w tym czasie oznacza odnowienie naszej wiary w Boga, który jest blisko ludzi, idzie z nimi, rozświetla noc i otwiera nowe drogi, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne" – napisano w liście, skierowanym do Kościoła w Wenezueli. Zaś Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje światło, które Chrystus przynosi światu, światło, którego "nikt nie może zgasić".

W przesłaniu odwołano się także do wizerunku Matki Bożej z Coromoto, patronki Wenezueli, powierzając jej wstawiennictwu pokój i jedność narodu wenezuelskiego: "Powierzamy ten czas i tę drogę miłosiernemu wstawiennictwu Naszej Pani z Coromoto, Matki narodu wenezuelskiego".

Przesłanie nawiązuje także do słów Papieża Leona XIV, który po niedzielnej modlitwie Anioł Pański 4 stycznia podkreślił pilną potrzebę stawiania dobra ludu ponad wszelkimi innymi względami. CELAM podkreśla znaczenie przezwyciężenia przemocy, poszanowania godności ludzkiej i pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej.

Apel o jedność i pojednanie

W kontekście podziałów i napięć wewnętrznych, CELAM wzywa do narodowego pojednania. "Kościół jest wezwany, by być otwartym domem, miejscem spotkania i spokojnym głosem, który pobudza do nadziei, nawet w obliczu trudności" – podkreślają biskupi. "Chcemy wam przypomnieć, że nie jesteście sami. CELAM idzie z wami i z całym narodem wenezuelskim, wspierając wszelkie wysiłki zmierzające do budowania mostów, leczenia ran i postępu w pojednaniu, nie wykluczając nikogo" – dodają.

Rada potwierdza też swoje zobowiązanie do budowania przyszłości pełnej godności dla wszystkich Wenezuelczyków, podkreślając, że jedność, wzajemny szacunek i solidarność są fundamentem dążenia do pokoju. "Wierzymy zdecydowanie, że wspólne podążanie, wzajemne słuchanie się z szacunkiem i poszukiwanie dobra wspólnego – to droga, którą dziś wskazuje nam Pan" – czytamy w liście. "Tam, gdzie jest prawda, sprawiedliwość, miłosierdzie i troska o najsłabszych, Bóg znów objawia się, jak w Betlejem" – podkreśla.

