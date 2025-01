"Ferment się zwiększa". Poseł Konfederacji skomentował zachowanie Owsiaka

Tomasz Grabarczyk ocenił, że Jerzy Owsiak swoim zachowaniem kompromituje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Poseł Konfederacji nawiązał do scysji szefa WOŚP z dziennikarzami w Ministerstwie Rozwoju.

"No niestety tak upada legenda WOŚP. I mówię to ze smutkiem, bo nigdy nie miałem z nią problemu. To wspaniałe, że istnieją organizacje, które pomagające potrzebującym, robiące tyle dobrego. WOŚP była (jest) w tej pomocy niedościgniona. Jednak uciekanie przed wydawałoby się prostymi pytaniami dziennikarzy jest kompromitujące nie tylko dla Owsiaka, ale całej inicjatywy. Pytań jest jeszcze więcej, ferment się zwiększa. Szkoda" – skomentował w serwisie X.

twitter

Niewygodne pytania dziennikarzy i "ucieczka" szefa WOŚP Jerzego Owsiaka

Co się stało? Otóż w poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się konferencja, podczas której przekazano serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sławoszowi Uznańskiemu, wybitnemu polskiemu astronaucie projektowemu. W wydarzeniu wzięli udział Jerzy Owsiak i minister Krzysztof Paszyk.

Po konferencji reporterzy chcieli zapytać Owsiaka m.in. o zbiórkę pieniędzy dla powodzian. Przypomnijmy, że decyzją władz WOŚP została krajowym koordynatorem działań pomocowych.

Swoją relację opublikowała telewizja internetowa wPolsce24. Na początku Owsiak w ogóle nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Później pojawił się na sali i pytania zadał mu m.in. Rafał Jarząbek właśnie z wPolsce24 i Monika Rutke z Tysol.

Owsiak nie wypadł jednak najlepiej, mówiąc m.in., że na koncie WOŚP "nie są publiczne pieniądze" i w nerwach opuszczając salę po pytaniach o słynną sprawę bilbordów.

Czytaj też:

"Idź i powiedz to Tuskowi". Poseł PiS odpowiada Owsiakowi