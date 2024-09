Konferencja Tuska i Owsiaka. "Specjalista od dobrej pomocy"

– Skontaktowaliśmy się z panem Jerzym Owsiakiem jako najwybitniejszym specjalistą od szybkiej, dobrej pomocy dla ludzi. Staramy się koordynować miejsca, gdzie będzie mogła docierać pomoc organizowana m. in. przez WOŚP – mówił na wspólnej konferencji z szefem WOŚP Donald Tusk.

– Trzeba pomóc ludziom, którzy od razu ruszyli do pomocy, by zostało do dobrze skoordynowane – wskazał. Jednocześnie premier zaapelował, aby "szanować wszystkie inicjatywy bez wyjątku". – Pomagajmy tym wszystkim, którzy tego potrzebują. Korzystając z możliwości rządowych m. in. Agencji Rozwoju Przemysłu, kierujemy już w tej chwili dostawy żywności oraz wody w takie miejsca jak Kłodzko czy Nysa – wskazał.

40 mln zł od WOŚP

Jerzy Owsiak przekonywał, że "potrzebne jest wsparcie nas, obywateli". – WOŚP już wczoraj oświadczyła, że przekazuje 40 mln zł do dyspozycji na zakupy najbardziej potrzebne. Z tych środków będziemy kupowali to, co jest na listach samorządowców, publikowanych w internecie. Pierwszy transport już za chwilę wyjeżdża z Warszawy. W koordynacji z panem wojewodą, panem ministrem ustalamy, gdzie te transporty zostaną skierowane – przekazał.

– Otworzyliśmy konto na zbiórkę na potrzebne zakupy. Gdy skończą się te 40 mln, będziemy z tej zbiórki korzystali – zapowiedział szef WOŚP. Ze zbiórki też będzie kupowany także sprzęt dla szpitali, który został zniszczony w powodzi.

– Jeżeli te pieniądze nie zostaną wydane na bieżące potrzeby, to one będą czekały, jak w banku szwajcarskim, by kupić sprzęt za pół roku, za rok. Te pieniądze będziemy wydawali w bardzo ścisłych kontakcie z województwem dolnośląskim, opolskim i śląskim – powiedział Owsiak.

– Będziemy otrzymywali informacje od pana wojewody, gdzie mamy wysłać pomoc. Bardzo dużo instytucji, nasi partnerzy się do nas zgłosili. Polskie firmy transportowe ogłosiły gotowość – wyjaśnił. Zwrócił się również do wolontariuszy współpracujących z WOŚP, by zgłaszali się do pomocy.

– Myślmy o zwierzętach. Uwolnijcie je z łańcuchów, otwarta obora, to jest niezwykle ważne – zaapelował szef WOŚP.

