"Idź i powiedz to Tuskowi". Poseł PiS odpowiada Owsiakowi

Na czwartkowe oświadczenie szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jan Kanthak odpowiedział w piątek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jan Kanthak reaguje na oświadczenie Owsiaka

– Moja odpowiedź do pana Jerzego Owsiaka, który wydał oświadczenie, w którym namawia służby medyczne do tego, żeby mimo wszystko mnie leczyły. Chciałbym panu przypomnieć, że za służbę zdrowia odpowiadają przede wszystkim Polacy i ich pieniądze. Pieniądze z budżetu to 200 miliardów złotych na ochronę zdrowia – podkreślił parlamentarzysta.

Dalej Kanthak zauważył, że Owsiak ogłasza zbiórkę na onkologię, w której zbierze zapewne ok. 300 milionów złotych. – Chwała wam za to. Ale gdyby Tusk zrealizował swoją obietnicę i przekazał 2 miliardy złotych to byłoby o 1 700 000 zł więcej na leczenie pacjentów onkologicznych – wskazał. Zamiast tego, zaznaczył poseł PiS, Tusk wolał przekazać 3m5 miliarda złotych na TVP.

– Więc, Panie Owsiak, jak masz takie dobre kontakty z Tuskiem, idź i powiedz i powiedz mu: "Donald, dawaj kasę, bo pacjenci onkologiczni czekają" – powiedział.

Kończąc, Jan Kanthak zapytał, dlaczego spółka publiczna ma przeznaczać pieniądze na publiczną służbę zdrowia za pośrednictwem prywatnej instytucji Jerzego Owsiaka.

twitter

Owsiak kontra Kanthak. Poszło o kawę z Orlenu

26 stycznia 2025 roku odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki ma być wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Fundacja zapowiada zakup sprzętu diagnostycznego dla placówek w całym kraju. W akcję w tym roku postanowił włączyć się Orlen. Pomysł ten wzbudził sprzeciw posła Prawa i Sprawiedliwości Jan Kanthaka. Polityk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym ostentacyjnie wylewa zakupioną na stacji Orlenu kawę.

Na jego demonstrację w czwartek odpowiedział Jerzy Owsiak. "Mam gorącą prośbę do wszystkich ludzi związanych z onkologią i hematologią dziecięcą – lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, laborantów, ratowników medycznych, rehabilitantów, pracowników szpitali, laboratoriów, karetek pogotowia, aby, kiedy zgłosi się do Was ten Pan, który ostentacyjnie wylał kawę wzmacniającą Finał WOŚP, przeznaczony onkologii i hematologii dziecięcej, nigdy nie mieć wobec niego nawet jednego grama złości, niechęci. Aby w żaden sposób, nawet najmniejszy, gram focha nie był skierowany w jego stronę i w stronę jego dzieci, czy kogokolwiek z kim się ten Pan pojawi się przed Wami. Nasza pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują" – napisał prezes WOŚP.

Czytaj też:

"Spłacić dług wobec Jurasa". Owsiak reaguje na protest posła PiSCzytaj też:

Orlen sponsorem WOŚP. "1 złotówka od każdej kawy"