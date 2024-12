"Spłacić dług wobec Jurasa". Owsiak reaguje na protest posła PiS

26 stycznia 2025 roku odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki ma być wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Fundacja zapowiada zakup sprzętu diagnostycznego dla placówek w całym kraju. W akcję w tym roku postanowił włączyć się Orlen.

Jan Kanthak wylewa kawę Orlenu. "Rząd Tuska planuje spłacić dług wobec Jurasa Owsiaka"

Pomysł ten wzbudził sprzeciw posła Prawa i Sprawiedliwości Jan Kanthaka. Polityk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym ostentacyjnie wylewa zakupioną na stacji Orlenu kawę.

– To chyba jeden z moich ostatnich łyków kawy na Orlenie. Nie dlatego, że jest obrzydliwa. Wręcz przeciwnie, bardzo lubię kawę na Orlenie, ale rząd Tuska planuje spłacić dług wobec Jurasa Owsiaka. Wiecie tego od "siema" i "róbta co chceta". Każda złotówka od kawy będzie przekazana dla pana Owsiaka. Zawsze miałem ambiwalentny do niego stosunek, no bo z jednej strony działa niby charytatywnie, a z drugiej strony jest jaki jest. Ale po tym jak wyglądała kampania parlamentarna i po tych bilbordach "Pokonamy to zło" – w domyśle PiS – ale małymi literkami "sepsa" i po tym, jak Tusk spłaca teraz te długi tu dając niby na powodzian, a naprawdę na Owsiaka, to jest moja ostatnia kawa – tłumaczy na opublikowanym filmiku parlamentarzysta.

Owsiak reaguje na demonstrację Kanthaka

Na protest Kanthaka zareagował w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych Jerzy Owsiak. Swój wpis, opatrzony zdjęciem polityka, zatytułował "gorąca prośba".

"Mam gorącą prośbę do wszystkich ludzi związanych z onkologią i hematologią dziecięcą – lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, laborantów, ratowników medycznych, rehabilitantów, pracowników szpitali, laboratoriów, karetek pogotowia, aby, kiedy zgłosi się do Was ten Pan, który ostentacyjnie wylał kawę wzmacniającą Finał WOŚP, przeznaczony onkologii i hematologii dziecięcej, nigdy nie mieć wobec niego nawet jednego grama złości, niechęci. Aby w żaden sposób, nawet najmniejszy, gram focha nie był skierowany w jego stronę i w stronę jego dzieci, czy kogokolwiek z kim się ten Pan pojawi się przed Wami. Nasza pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują" – napisał prezes WOŚP.

Podkreślił przy tym, że finałowe zbiórki kierowanej przez niego fundacji nigdy nikogo nie wykluczały. "I kiedy ktoś zbiórkę organizował i kiedy ktoś będzie chciał skorzystać z jej efektów" – dodał.

Kończąc, Owsiak zwrócił się do posła PiS: "A tak przy okazji, czy wylewając kawę, posprzątał Pan po sobie?".

