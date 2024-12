Orlen wspiera WOŚP. Pracownicy stacji mają zbierać pieniądze

26 stycznia 2025 roku odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki ma być wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Fundacja zapowiada zakup sprzętu diagnostycznego dla placówek w całym kraju.

– Nie mogło nas tutaj zabraknąć. Realizujemy różne programy i projekty, które wspierają aktywność i rozwój młodego pokolenia, ale nie możemy zapomnieć o dzieciach, które mierzą się z najpoważniejszym wyzwaniem – ciężką chorobą. Mamy nadzieję, że dzięki sprzętowi medycznemu, który zostanie kupiony za zebrane podczas zbliżającego się Finału pieniądze, codzienność dzieci, ich rodziców oraz lekarzy stanie się choć trochę łatwiejsza i pozwoli tym małym bohaterom powrócić do zdrowia – mówił Ireneusz Fąfara, prezes Zarządu ORLEN podczas spotkania z Jerzym Owsiakiem.

Koncern przeprowadził badania ws. WOŚP

Spółka przekazała, że decyzję o nawiązaniu współpracy z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poprzedziły badania przeprowadzone we wrześniu 2024 roku. – Ponad 70 procent klientów i klientek jasno wskazało, że ORLEN powinien grać z WOŚP. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że dołączenie do największej akcji charytatywnej w kraju to słuszna decyzja. To dla nas bardzo ważne, żeby dzieci w Polsce miały jak największy dostęp do kompleksowej i nowoczesnej opieki medycznej – wskazała Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ORLEN ds. sponsoringu.

"Prawie dwa tysiące stacji paliw ORLEN w Polsce i dziesiątki tysięcy obsługiwanych codziennie osób to ogromny potencjał, którego nie sposób przecenić w kontekście tak silnie zakorzenionej w sercach Polaków akcji charytatywnej. Przez cały styczeń 2025 roku na stacjach paliw ORLEN (własnych i franczyzowych) będzie można wesprzeć zbiórkę, wrzucając pieniądze do puszek skarbonek WOŚP ustawionych przy kasach. ORLEN zachęci również swoich pracowników do aktywnego zaangażowania w wolontariat" – czytamy w komunikacie.

