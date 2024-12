26 grudnia papież otworzy Drzwi Święte w więzieniu w rzymskiej dzielnicy Rebibbia

Już niebawem rozpocznie się Rok Jubileuszowy 2025. W Wigilię Bożego Narodzenia Ojciec Święty oficjalnie Jubileusz, a tym samym otworzy pierwsze z pięciu Drzwi Świętych.

Drzwi Święte w Roku Jubileuszowym 2025

26 grudnia papież Franciszek otworzy kolejne Drzwi Święte. Tym razem w więzieniu, w jednej z rzymskich dzielnic – Rebibbia. Będzie to okazja, by po raz 15. od początku pontyfikatu odwiedzić zakład karny.

Otwarcie Drzwi Świętych w więzieniu przez głowę Kościoła będzie przykładem tego, co oznacza być "pielgrzymem nadziei". – Osadzeni czekają na Papieża z radością, ponieważ czują jego bliskość, w czasie, gdy doświadczają również oddalenia i odłączenia od społeczeństwa – podkreślił kapelan zakładu karnego Rebibbia ks. Lucio Boldrin w rozmowie z mediami watykańskimi. Zachęcił przy tym, by pamiętać o osadzonych nie tylko w dniu otwarcia Drzwi Świętych, ale przez cały Rok Jubileuszowy.

Ks. Boldrin: Naszym zadaniem jest przywracanie nadziei

– Bycie pośród ludzi tak, jak czyni to Papież Franciszek, odpowiada na potrzeby świata, w którym ludzie są od siebie coraz bardziej oddaleni, pomimo tego, że sieci społecznościowe proponują fikcyjne zbliżenie – ocenił kapelan. Ks. Boldrin zapewnił, że on i inni kapelani będą dla osadzonych i ich rodzin nie tylko w więzieniu, ale we wszystkich kościołach i kaplicach, by spowiadać i służyć słowem i sakramentami.

W rozmowie kapelan mówił również o tym, że więzienie zmaga się z problemem przeludnienia, dużej ilości samobójstw i samookaleczania. – Przeludnieine jest poważnym problemem: w celach o powierzchni 9 mkw znajduje się nawet dziewięciu osadzonych, w wieku od 21 do 85 lat, mających do dyspozycji jedną łazienkę – opowiadał. – Cisza, która stopniowo okrywa ich los, jest niczym kolejna kara. Do tego dochodzi strach przed opuszczeniem więzienia i znalezieniem się w osamotnieniu, co dotyczy zwłaszcza odsiadujących najdłuższe wyroki – dodał ks. Boldrin.

