Rok Jubileuszowy 2025. Otwarto zapisy do przejścia przez Drzwi Święte

Rok 2025 będzie szczególny dla Kościoła, ponieważ będzie to Rok Święty. Rozpocznie się on już w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia br. W ostatnim czasie Watykan opubilkował już program niektórych spotkań jubileuszowych, które w Roku Świętym odbędą się w Rzymie i w Watykanie.

Wśród elementów wspólnych wszystkich spotkań jubileuszowych znalazła się zachęta do przejścia przez Drzwi Święte i modlitwy przy grobie św. Piotra. Podczas wszystkich spotkań będzie możliwość przyjęcia Sakramentu Pojednania oraz udziału w katechezie bądź Mszy św. z udziałem Ojca Świętego.

Drzwi Święte otwarte na czas Jubileuszu 2025

W Roku Jubileuszowym 2025 zostanie otwartych aż pięć Drzwi Świętych. Poza czterema bazylikami większymi Rzymu, Drzwi Święte zostaną otwarte jeszcze w więzieniu, którego nazwa zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Wierni mogą się już zapisywać, by przejść w pielgrzymce przez Drzwi Święte. W tym celu uruchomiono elektroniczną rejestrację. Umożliwi ona rezerwację dnia i pory nawiedzenia tych świętych miejsc. System rejestracyjny jest dostępny na stronie iubilaeum2025.va. Rezerwacji nie muszą dokonywać członkowie grup, które zgłosiły swój udział w jednym z dużych, zaplanowanych spotkać jubileuszowych.

Z okazji zbliżającego się Roku Jubileuszowego 2025 w pobliżu Placu św. Piotra uruchomiono punkt informacyjny Jubileuszu. Znajduje się on pod adresem via della Conciliazione 7 i będzie działał nieprzerwanie do lutego 2026 r. W tym miejscu pielgrzymi będą mogli odebrać okolicznościowe testimonium.

