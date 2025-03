Ambasadorowie modlą się za Franciszka. Nowy komunikat ws. zdrowia papieża

Inicjatywa wyszła od dyplomatów z Austrii i Niemiec, a dołączyli do niej przedstawiciele innych placówek. W modlitwie za papieża uczestniczył również ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski.

Dyplomaci łączą się w modlitwie za papieża

Msza Święta zamówiona przez ambasadorów odbyła się w poniedziałkowy wieczór w rzymskim kościele Santa Maria dell'Anima, przeznaczonym dla wiernych niemieckojęzycznych.

– Myślę, że była to bardzo piękna i głęboka próba nadania sercom wspólnego kierunku – powiedział Vatican News rektor Santa Maria dell'Anima, ks. Michael Max. – I jeśli, jak w korpusie dyplomatycznym, serca mogą czasami bić kulturowo, językowo, z różnymi rytmami, to w modlitwie za Ojca Świętego łączą się, znajdują wspólny kierunek. I jestem przekonany, że to umacnia tych, którzy się modlą, a także tych, za których się modlą – dodał rektor.

Liturgia sprawowana była w języku włoskim, niemieckim oraz łacińskim. Wśród uczestników znaleźli się ambasadorowie akredytowani przy Stolicy Apostolskiej z takich krajów jak Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Armenia, Słowacja, Czechy i Angola, a także przedstawiciele Turcji, Bułgarii, Serbii oraz Haiti.

Od tygodnia codziennie o godzinie 21:00 na Placu Świętego Piotra wierni gromadzą się na modlitwie różańcowej w intencji powrotu papieża do zdrowia.

Aktualny stan zdrowia Franciszka

„Papież przespał całą noc, obecnie odpoczywa” – przekazało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej w porannym komunikacie o stanie zdrowia Franciszka.

Zaledwie kilka godzin wcześniej Watykan przekazał, że u Franciszka doszło do dwóch epizodów ostrej niewydolności oddechowej. Ich powodem było znaczne nagromadzenie śluzu i wynikający z niego skurcz oskrzeli. W komunikacie dodano, że papież został poddany dwom bronchoskopiom i usunięciu obfitych wydzielin.

Papież przebywa w Klinice Gemelli od 14 lutego, kiedy trafił do szpitala z zapaleniem oskrzeli.

Czytaj też:

Franciszek był podsłuchiwany? Wyszły na jaw niepokojące faktyCzytaj też:

Franciszek: Trzeba zwiększyć skuteczność organizacji międzynarodowych