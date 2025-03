Franciszek: Trzeba zwiększyć skuteczność organizacji międzynarodowych

Dokument został podpisany przez Franciszka 26 lutego w Klinice Gemelli. Papież zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia skuteczności organizacji międzynarodowych. Stwierdził, że są one dodatkowo osłabiane przez krótkowzroczne podejście skoncentrowane na ochronie interesów narodowych i partykularnych. Zdaniem Franciszka instytucje międzynarodowe powinny posiadać odpowiedni autorytet, by troszczyć się o dobro świata, eliminację głodu i ubóstwa oraz zapewnienie realnej ochrony podstawowych praw człowieka.

"Jest to pilne zadanie, które dotyczy całej ludzkości" – podkreślił papież.

Wyzwania dla współczesnego świata

Na początku listu Franciszek odniósł się do tematu tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego, którym jest "polikryzys". Dotyczy on kluczowych obszarów badań w zakresie życia, zdrowia i opieki. Według Ojca Świętego termin ten odnosi się do "dramatycznego charakteru historycznej koniunktury, której obecnie doświadczamy, w której zbiegają się wojny, zmiany klimatyczne, kryzysy energetyczne, epidemie, migracje oraz postęp technologiczny". Wzajemne oddziaływanie tych wyzwań, mających wpływ na różne aspekty życia, rodzi pytania o przyszłość świata i jego interpretację.

"W naszych spotkaniach z ludźmi i ich historiami, a także słuchając wiedzy naukowej, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nasze parametry dotyczące antropologii i kultur wymagają głębokiej rewizji" – zaznaczył Franciszek.

Papież zaakcentował, że "nasz sposób rozumienia »ciągłego tworzenia« musi zostać przepracowany, wiedząc, że to nie technokracja nas uratuje". Uleganie "utylitarystycznej i neoliberalnej deregulacji globalnej" jest jego zdaniem błędem, gdyż prowadzi do narzucenia prawa najsilniejszego jako jedynej zasady, co skutkuje dehumanizacją społeczeństwa.

Franciszek: Nadzieja jest fundamentem ludzkiego życia

Franciszek przypomniał, że jako "pielgrzymi" potrzebujemy nadziei, która jest fundamentem ludzkiego życia i daje nam siłę do dalszej drogi. "Nie polega ona na czekaniu z rezygnacją, ale na wyciąganiu ręki w kierunku prawdziwego życia, które prowadzi daleko poza ciasne granice jednostki" – zaznaczył.

"To również z powodu tego wspólnotowego wymiaru nadziei, w obliczu złożonego i planetarnego kryzysu, jesteśmy wezwani do docenienia instrumentów o zasięgu globalnym" – napisał Franciszek.

Czytaj też:

Umrze – czy wyzdrowieje? Dlaczego tak bardzo nas to zajmuje?Czytaj też:

Aktualny stan zdrowia Franciszka. Został poinformowany o modlitwach