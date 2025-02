Wielki Post już za tydzień. Papież Franciszek: Podążajmy w nadziei

W orędziu na Wielki Post 2025 Ojciec Święty przypomniał, że miłość Boga sprawia, że jesteśmy zachowani w nadziei. Nazwał przy tym nadzieję niezachwianą "kotwicą duszy".

Nadzieja – kotwica duszy

Wskazał, że gwarantem nadziei jest Zmartwychwstanie, do którego dążymy poprzez Wielki Post – Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstały Jezus jest gwarantem spełnienia wielkiej obietnicy Boga do człowieka: życia wiecznego. Dlatego też, papież Franciszek zachęcił, byśmy przeżywali Wielki Post w duchu nadziei, która jest także hasłem Roku Jubileuszowego 2025.

W swoim orędziu Ojciec Święty zacytował również fragment encykliki o nadziei chrześcijańskiej "Spe salvi". "Istota ludzka potrzebuje miłości bezwarunkowej. Potrzebuje tej pewności, dzięki której może powiedzieć: «Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym (Rz 8, 38-39)»" – napisał w dokumencie cytowany Benedykt XVI.

Migranci i synodalność – polem do nawrócenia

Zdaniem Franciszka, wezwanie do nadziei jest wezwaniem do nawrócenia i zaufania Bogu i jego obietnicy dla człowieka. Podczas tegorocznego Wielkiego Postu, papież zachęcił do nawrócenia w dwóch kwestiach: migrantów i synodalności. "Dobrym ćwiczeniem wielkopostnym byłoby skonfrontowanie się z konkretną rzeczywistością jakiegoś migranta lub pielgrzyma i przyzwolenie, by nas to zaangażowało, aby odkryć, czego Bóg od nas oczekuje, abyśmy byli lepszymi wędrowcami do domu Ojca" – napisał Ojciec Święty.

"Ufaj więc, (duszo moja), ufaj, bo nie znasz dnia ani godziny. Czuwaj pilnie, wszystko szybko przemija, choć twoja tęsknota wątpliwym czyni to, co jest pewne, i czas krótki – długim" – zakończył papież Franciszek, cytując św. Teresę od Jezusa.

