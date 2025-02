Przeżyj Wielki Post jako Pielgrzym Nadziei. Rusza 11. edycja Zdrapki Wielkopostnej

To już jedenasta edycja Zdrapki Wielkopostnej. Jej premiera odbyła się 12 lutego. "To nasza forma świętowania na 3 tygodnie przed Środą Popielcową. Tego dnia nasi patroni, osoby publiczne i dziennikarze odkrywają jak wygląda Zdrapka Wielkopostna. Wśród nich będą: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, bp Waldemar Musioł, bp Andrzej Czaja, Monika i Marcin Gomułkowie, o. Tomasz Maniura, ks. Marcin Paś i wielu innych” – przekazali twórcy.

Zdrapka Wielkopostna 2025

"Jest ona (Zdrapka Wielkopostna – przyp. red.) dziełem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, złożonej z osób świeckich, które żyją duchowością św. Ignacego Loyoli. Nasze dzieło jest inspiracją ćwiczeń duchowych, to 40 zadań na Wielki Post – tłumaczy Wojciech Koczorowski ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Zdrapka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę, dobrze przeżyć Wielki Post i przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Może być wykorzystana zarówno indywidualnie, jak i w gronie rodzinnym czy grupach parafialnych.

Plan Pielgrzyma Nadziei

Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego 2025. Wierni będą mogli odkrywać Plan Pielgrzyma Nadziei, nie tylko w Wielkim Poście, ale przez cały Rok Święty.

Zdrapka Wielkopostna to specjalny 40-dniowy kalendarz z zadaniem na każdy dzień. Ma ono skłonić zarówno do działania, jak i do refleksji. Tegoroczna edycja została wzbogacona w swego rodzaju przewodnik – Plan Pielgrzyma Nadziei. Zawiera on inspiracje dotyczące modlitwy, postu, jałmużny, pielgrzymowania oraz działań w rodzinie i parafii. Plan Pielgrzyma Nadziei to grafika przypominająca kompas. Wskazuje osiem kierunków rozwoju duchowego: Słowo Boże, Rodzina, Pielgrzymowanie, Ruchy i wspólnoty, Miłosierdzie, Modlitwa i adoracja, Pokuta oraz Świadectwo.

Oprócz Zdrapki Wielkopostnej Kościół w Polsce przygotował jeszcze inne inicjatywy na czas Wielkiego Postu. To m.in. Jałmużna Wielkopostna oraz Ekstremalna Droga Krzyżowa.

