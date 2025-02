Jak przygotować się do Świąt Wielkanocnych? Propozycje na Wielki Post

5 marca, w Środę Popielcową, rozpocznie się Wielki Post 2025. W tym czasie Kościół szczególnie zachęca wiernych do podjęcia postu, modlitwy i jałmużny, a także dzieł miłosierdzia. Dlatego też Caritas Polska, Zdrapka Wielkopostna oraz Ekstremalna Droga Krzyżowa zachęcają do różnych inicjatyw, które odbędą się w Wielkim Poście.

Jałmużna Wielkopostna

"Caritas od wielu lat włącza się w tradycję Kościoła, który w czasie Wielkiego Postu chce, aby z owoców odmawiania sobie dóbr materialnych korzystali ci, którzy najbardziej tego potrzebują" – podkreśla rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Paweł Trawka, zachęcając do akcji Jałmużna Wielkopostna, organizowanej co roku przez Caritas Polska.

Jałmużna to niekoniecznie pieniądze i rzeczy materialne. "W czasie Wielkiego Postu podejmujemy różne postanowienia i czegoś sobie odmawiamy. To z czego zrezygnowaliśmy, nie może się zmarnować i w tę przestrzeń wchodzi jałmużna. (...) To jest przyczynek do budowania naszego kapitału miłosierdzia" – zauważa Paweł Trawka. Dodaje, że "nasza skarbonka, może być skarbonką nadziei".

Caritas Polska na czas Wielkiego Postu przygotowało 250 tys. skarbonek, które będą dostępne w parafiach w całej Polsce. "Środki dzielone są różnie. Bardzo często trafiają do parafii, gdzie prowadzona jest działalność Caritas. Do drzwi parafii pukają ludzie ubodzy, starsi, potrzebujący, którzy tam otrzymują wsparcie. Z tych środków utrzymywane są m.in. jadłodajnie" – wyjaśnia rzecznik prasowy Caritas we Wrocławiu.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa jest jednym z nabożeństw odprawianych w Kościele katolickim w czasie Wielkiego Postu. 16 lat temu zainicjowano Ekstremalną Drogę Krzyżową, dzięki której można "popatrzeć na swoje życie z perspektywy Ewangelii i postawić sobie wyzwanie". Dyrektor ds. mediów EDK ks. Łukasz Romańczuk wskazuje, że ma ona przede wszystkim prowadzić do spotkania z Bogiem.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to nocna wędrówka w ciszy przez ok. 40 km, w różnych warunkach pogodowych i drogowych. "Obecnie trwa rekrutacja na liderów rejonu, którzy zajmują się przygotowaniem tras, tak, aby uczestnicy mieli odpowiednie warunki do spotkania z Bogiem i rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej" – przekazał ks. Romańczuk. Dodał, że tegoroczne rozważania będą z Matką Teresą z Kalkuty.

Zdrapka Wielkopostna

Trzecią inicjatywą, która może pomóc lepiej przeżyć Wielki Post i przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jest Zdrapka Wielkopostna, która działa już od 11 lat. "Jest ona dziełem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, złożonej z osób świeckich, które żyją duchowością św. Ignacego Loyoli. Nasze dzieło jest inspiracją ćwiczeń duchowych, to 40 zadań na Wielki Post – tłumaczy Wojciech Koczorowski ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Tzw. unboxing (z ang. otwarcie – przyp. red.) Zdrapki Wielkopostnej w tym roku odbędzie sie 12 lutego. "To nasza forma świętowania na 3 tygodnie przed Środą Popielcową. Tego dnia nasi patroni, osoby publiczne i dziennikarze odkrywają jak wygląda Zdrapka Wielkopostna. Wśród nich będą: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, bp Waldemar Musioł, bp Andrzej Czaja, Monika i Marcin Gomułkowie, o. Tomasz Maniura, ks. Marcin Paś i wielu innych” – dodają organizatorzy.

Czytaj też:

Ksiądz generał zatrzymany przez CBA. Usłyszał zarzutyCzytaj też:

„Serce Ojca. Cuda świętego Józefa” – niezwykły dokument w polskich kinach