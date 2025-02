Rok Jubileuszowy 2025. Przez Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra przeszło 1,3 miliona pielgrzymów

Od początku Roku Jubileuszowego 2025, czyli od 24 grudnia 2024 roku, przez Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie przeszło już ok. 1,3 miliona pielgrzymów. Takie dane przedstawił proprefekt Sekcji Nowej Ewangelizacji Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichelli.

Abp Fisichelli: Liczy się to, co jest w sercach ludzi

Duchowny podkreślił jednak, że liczba pielgrzymów "nie jest kryterium ważności dla sukcesu jubileuszu. Liczy się to, co jest w sercach ludzi".

Jak wskazuje portal Catholic News Agency, oprócz Roku Jubileuszowego, na wzrost liczy pielgrzymów w Rzymie wpłynęły jeszcze inne czynniki. – Jubileusz jest jednym z głównych powodów, dla których widzimy zwiększone tłumy. Ale również ostatnie badania pokazują, że Włochy ogólnie pozostają jednym z najpopularniejszych kierunków podróży na świecie – powiedziała Teresa Tomeo z programu radiowego EWTN "Catholic Connection".

Co przyciąga pielgrzymów do Włoch?

– Jakie jest lepsze miejsce na zmianę lub transformację, biorąc pod uwagę wszystkie niesamowite i ważne miejsca religijne, nie wspominając o pięknie przyrody, niż Włochy? – wskazała ekspert ds. podróży do Włoch, przewodnik turystyczny. Dodała, że "podczas ostatniej pielgrzymki w październiku 2024 r. troje pielgrzymów powiedziało nam prywatnie, że byli tak poruszeni lub «przemienieni» tym, czego doświadczyli we Włoszech, że wracali do Kościoła".

Szacuje się, że okres Świąt Wielkanocnych przyciągnie jeszcze więcej pielgrzymów. Początek wiosny to czas, kiedy w Rzymie odbędą się m.in. kanonizacje bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgio Frassatiego. Dalsze szacunki wskazują, że do końca Roku Jubileuszowego 2025, czyli do 6 stycznia 2026 roku, Wieczne Miasto odwiedzi ok. 30 mln pielgrzymów.

