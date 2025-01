Jubileusz świata mediów. Dziennikarze z Polski pojechali do Rzymu

Ponad trzydziestu polskojęzycznych dziennikarzy pojechało do Rzymu, by wziąć udział w polskich obchodach Jubileuszu Mediów w Rzymie, które zostały zorganizowane przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Obchody te poprzedzają watykański Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, który rozpocznie się w piątek 24 stycznia i potrwa trzy dni.

Dziennikarze jako pielgrzymi nadziei

Polskie obchody rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem rzecznika KEP ks. Leszka Gęsiaka SJ. Eucharystię odprawiono w polskim kościele św. Stanisława BM w Rzymie. Jest on również kościołem jubileuszowym, w którym można uzyskać odpust związany z Rokiem Świętym 2025. – Przybyliśmy do Wiecznego Miasta jako pielgrzymi nadziei, bo to właśnie niezawodna nadzieja ma być naszym przewodnikiem po jubileuszowych wydarzeniach” – mówił ks. Gęsiak podczas homilii. Duchowny podkreślił, że aby być człowiekiem nadziei, należy wpatrywać się w żywego Chrystusa.

Zadaniem dziennikarza, jak zaznaczył rzecznik KEP, jest nie tylko ukazywanie grzechu i ciemności, ale przede wszystkim drogi światła i możliwości pokonania zła dobrem. – My jesteśmy od tego, by pokazywać ludziom przede wszystkim światło nadziei, a nie samą patologię zła. Pokazywanie zła jeszcze człowieka nie uleczy. Musi być także pokazanie drogi przemiany, kierunku oczyszczenia i uzdrowienia – tłumaczył ks. Leszek Gęsiak.

Kapłan zwrócił uwagę, że środki społecznego przekazu to silne narzędzie i tylko od dziennikarzy zależy, czy będzie ono niszczyć, czy budować. – Musimy zatem być przede wszystkim świadkami nadziei w naszym codziennym życiu. To my musimy świadczyć, że wbrew temu co często mówi świat i mówią media, będziemy dawać świadectwo przed światem, że Bóg jest większy od wszystkiego – podkreślił rzecznik KEP.

Watykański program Jubileuszu Mediów

W czwartek 23 stycznia dziennikarze i ludzie mediów będą mieli okazję, by uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II.

W piątek 24 stycznia, we wspomnienie św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy, odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w Bazylice św. Jana na Lateranie. Dziennikarze spotkają się również z Ojcem Świętym Franciszkiem w Auli Pawła VI. Z kolei na zakończenie Jubileuszu Mediów zaplanowano Mszę Świętą "Niedzieli Słowa Bożego" pod przewodnictwem Ojca Świętego w Bazylice Watykańskiej.

Podczas Jubileuszu Mediów dziennikarze będą mieli możliwość przejścia przez Drzwi Święte w papieskich bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami oraz uzyskania odpustu zupełnego.

