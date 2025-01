Jubileusz Młodych. Ponad 20 tys. Polaków pojedzie do Rzymu

Jednym z głownych wydarzeń Roku Jubileuszowego 2025 będzie Jubileusz Młodych, na który wciąż trwają zapisy. Odbędzie się on w dniach 28 lipca – 3 sierpnia w Rzymie. Organizatorzy szacują, że w tym czasie do Rzymu przyjedzie ponad 20 tys. młodych z Polski. Dlatego w Wiecznym Mieście przygotowywany jest specjalny projekt "Casa Polonia", czyli tzw. dom polski.

Wakacyjne spotkanie młodych w Rzymie

– Spodziewamy się, że z Polski przybędzie ponad 20 tys. młodych osób. Dlatego chcemy zadbać o całą stronę logistyczną i także duchową ich pobytu w Rzymie, bo wiemy, że ważnym momentem będzie odbycie samej pielgrzymki, przejście przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra i zyskanie odpustu jubileuszowego. Tygodniowy pobyt młodzieży w Wiecznym Mieście wiąże się także z tym, że trzeba im zagospodarować tak zwany czas wolny, czyli całe siedem dni – relacjonował w rozmowie z Radiem Watykańskim przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP bp Grzegorz Suchodolski.

– Bardzo bym chciał, żeby polska młodzież licznie przyjechała i zobaczyła, jak wygląda młody Kościół na całym świecie – podkreślił hierarcha. Zaznaczył, że dla tego pokolenia to jedyna taka szansa, by "przyjechać, przeżyć to (...) i opowiadać o tym swoim dzieciom i swoim wnukom aż do kolejnego Jubileuszu", ponieważ jubileusze zwyczajne dobywają się co 25 lat.

"Casa Polonia" w Rzymie

"Polski Dom", który ma powstać do tego czasu w Rzymie, będzie głównym miejscem spotkań dla polskiej młodzieży. Będzie się on znajdował w Salezjańskim Instytucie Teresa Gerini, blisko stacji metra Rebibia. Młodzi spędzą tam cztery dni. – Jest to piękne miejsce, w którym salezjanie bardzo chętnie nas przyjmą. Będziemy tam mieli koncerty, świadectwa, a także codzienną Eucharystię. Stamtąd wyruszymy na Tor Vergata na spotkanie z młodymi całego świata – opowiadał biskup pomocniczy diecezji siedleckiej mediom watykańskim.

– Chcemy przygotować ich przez formację, przez katechezy, żeby przyjechali tutaj i nie tylko wypowiadali się w strefie pojednania, ale otrzymali także darowanie kar doczesnych, które można zyskać dla siebie jako osoby żyjącej, ale możemy też ten dar odpustu każdego dnia ofiarować za osobę zmarłą, której dusza przebywa w czyśćcu. Myślę, że kapłani będą w Roku Świętym bardzo mocno obecni w konfesjonałach i też będą przygotowywali do przyjęcia tego jubileuszowego daru odpustu – wskazał bp Suchodolski.

