Umrze – czy wyzdrowieje? Dlaczego tak bardzo nas to zajmuje?

Franciszek to 266. papież. To oznacza, że przed nim rządziło 265 papieży – i jeżeli Bóg da, po nim również wielu jeszcze zasiądzie na tronie św. Piotra. Śmierć papieża jest zawsze wydarzeniem, to oczywiste. Problem w tym, że dzisiaj patrzymy na to jak na gigantyczny przełom.