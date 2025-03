"Maryja – pierwsza uczennica Jezusa". Rozważania papieża Franciszka na Środę Popielcową

5 marca przypada Środa Popielcowa. To także dzień, w którym zwyczajowo Ojciec Święty wygłasza swoją katechezę. Ze względu na przedłużającą się hospitalizację papież Franciszek przygotował tekst katechezy, który został opublikowany przez Stolicę Apostolską.

Maryja jest pielgrzymem nadziei

W dzisiejszej katechezie papież rozważa zagubienie Jezusa na trzy dni i odnalezienie Go w świątyni przez Maryję i Józefa. – Maryja jest pielgrzymem nadziei, w tym sensie, że staje się "córką swego Syna", Jego pierwszą uczennicą – zwraca uwagę Franciszek. Dodaje, że jako Matka Jezusa, Maryja przeszła niełatwą drogę – duchową wędrówkę – stopniowo coraz głębiej pojmując misterium swojego Syna.

Ojciec Święty przypomniał, że od momentu Zwiastowania, życie Maryi było ciągłą wędrówką. Najpierw nawiedzenie św. Elżbiety, potemwędrówka do Betlejem z powodu spisu ludności, ponowna wędrówki po czterdziestu dniach, aby ofiarować Dziecko, ucieczka do Egiptu i późniejszy powrót do Nazaretu. A na koniec podążanie w ślad za Synem aż do Jego śmierci na Kalwarii i przebywanie z uczniami w Jerozolimie.

Papież Franciszek: Bóg nie pozwala się zamknąć w naszych schematach

"Maryja wydała na świat Jezusa, Nadzieję ludzkości: karmiła Go, wychowywała, podążała za Nim, pozwalając się, jako pierwsza, kształtować Słowu Bożemu. To w tym Słowie – jak powiedział Benedykt XVI – Maryja «czuje się jak u siebie w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego (...). W ten sposób objawia się również, że Jej myśli pozostają w syntonii z myślami Bożymi, że Jej wola idzie w parze z wolą Boga. Ona, będąc wewnętrznie przeniknięta Słowem Bożym, może stać się Matką Słowa Wcielonego»" – napisał papież Franciszek.

"Drodzy bracia i siostry, podobnie jak Maryja i Józef, pełni nadziei, my również wyruszmy śladami Pana, który nie pozwala się zamknąć w naszych schematach a pozwala się odnaleźć nie tyle w jakimś miejscu, ale w odpowiedzi miłości na czułe Boże ojcostwo, odpowiedzi miłości, która jest życiem synowskim" – podsumował katechezę Ojciec Święty.

