Msza trydencka tak, ale... Kard. Arthur Roche ma zastrzeżenia

W rozmowie z magazynem "The Catholic Herald" prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego, kard. Arthur Roche ocenił, że jednym z największych wyzwań stojących przed dyscypliną sakramentalną w Kościele jest brak formacji w kwestii liturgii. – To łączy się z tendencją ludzi do tego, że mogą uczestniczyć w kulcie na sposób, jaki sami wybiorą, a nie w kontekście całego Kościoła. Tymczasem możemy sprawować kult tylko jako Kościół – nie ma innej drogi – zaznaczył watykański hierarcha.

Kard. Roche: Liturgii należy służyć

Zdaniem kard. Roche'a wyzwaniem staje się także dowolność, z jaką niektórzy kapłani sprawują Mszę św. Podkreślił, że liturgii należy służyć, a nie tworzyć ją sobie od nowa. Liturgia to nie rozrywka – przypomniał duchowny. Dlatego też, niedopuszczalne jest omijanie jakichś jej części lub zmienianie innych.

Zapytany o klasyczny ryt rzymski, czyli tzw. Mszę trydencką, kard odpowiedział wprost: "Nie ma nic złego w uczestnictwie we Mszy świętej odprawianej według Mszału z 1962 roku. Jest to akceptowane od czasów św. Jana Pawła II, przez Benedykta, a teraz także przez papieża Franciszka". Przy czym, purpurat wskazał na dokument Franciszka "Traditionis custodes", który nakłada ramy na sprawowanie starożytnej liturgii. Ma to związek z Soborem Watykańskim II.

Zainteresowanie Mszą trydencką "małe, ale hałaśliwe"

– Kościół poprzez ustawodawstwo soborowe postanowił odejść od tego, co stało się zbyt rozbudowaną formą odprawiania Mszy – ocenił kard. Roche. Jego zdaniem, w skali światowej grupy zainteresowane tzw. Starą Mszą, są "w rzeczywistości dość małe", ale "dość hałaśliwe", dlatego też poświęca im się tyle uwagi.

Kard. Roche wyznał w wywiadzie, że sam odprawia tzw. nową Mszę, ale w języku łacińskim, ponieważ "jest to wspólny język dla nas wszystkich".

