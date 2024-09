Watykan zapowiedział wizytację apostolską w Bractwie św. Piotra (FSSP)

Bractwo św. Piotra to wspólnota międzynarodowa, podlegająca Stolicy Apostolskiej. Bractwo FSSP ma swoich księży na całym świecie i swoich kościołach odprawiają tradycyjną Mszę świętą w rycie rzymskim.

Ograniczenia wobec tradycyjnej Mszy łacińskiej

Jak zaznacza portal Life Site News, pontyfikat Franciszka kojarzony jest z ograniczeniami, jakie papież nakłada na Mszę w klasycznym rycie rzymskim oraz kapłanów, którzy ją sprawują. Przykładem jest motu proprio Traditionis custodes, w wyniku którego w wielu diecezjach na całym świecie mocno utrudniono lub całkowicie zlikwidowano sprawowanie tradycyjnej liturgii.

W wyniku tych ograniczeń, decyzją papieża Franciszka, w listopadzie 2023 roku usunięto z diecezji Tyler w Teksasie biskupa Josepha Stricklanda, który sprzeciwił się nakazowi ograniczenia tzw. Mszy trydenckiej.

Wizytacja apostolska w Bractwie św. Piotra (FSSP)

Na początku tygodnia Bractwo św. Piotra poinformowało o zapowiadanej wizytacji apostolskiej Watykanu. Przekazano również, że z informacji władz watykańskich wynika, że "ta wizyta nie ma źródła w żadnych problemach Bractwa". Wizytację ma przeprowadzić Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która przez ostatnie 3 lata zajmowała się Bractwem FSSP i podobnymi instytutami kapłańskimi.

W 2022 roku papież Franciszek spotkał się z księżmi z Bractwa św. Piotra i przedstawił nowy dokument dot. przyszłości instytutów przywiązanych do tradycyjnych sakramentów. Z dekretu wynika, że kapłani ze zgromadzeń sprawujących tradycyjną Mszę Świętą i inne sakramenty mogą nadal to czynić, ponieważ księgi liturgiczne z 1962 roku stanowią podstawę ich istnienia i są wpisane do ich konstytucji.

Jednak, jak czytamy w dekrecie, księża mogą korzystać z tych uprawnień we własnych kościołach i kaplicach, a poza tym potrzebują zgody lokalnego biskupa na takich samych zasadach (określonych przez motu proprio Traditionis custodes), jakie w intencji papieża Franciszka mają obowiązywać innych duchownych. Ponadto dokument stwierdza: „Bez uszczerbku dla tego, co zostało powiedziane powyżej, Ojciec Święty sugeruje, aby w miarę możliwości uwzględnić również postanowienia motu proprio Traditionis Custodes”.

