Którego kandydata na prezydenta Polacy zaprosiliby do wigilijnego stołu?

"Z którym kandydatem/kandydatką na prezydenta chciałbyś spędzić Wigilię?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy Instytutu Badań Pollster w najnowszym sondażu na zlecenie "Super Expressu".

Gazeta wskazała, że wyniki badania "są zbliżone do poparcia notowanego przez partie polityczne wspierające poszczególnych kandydatów, choć widać jednak czasami znaczące odstępstwa".

Wigilia z kandydatem na prezydenta? Sondaż

Najwięcej – 36 proc. – respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego. Na drugim miejscu – z wynikiem 21 proc. – znalazł się Karol Nawrocki. 15 proc. uczestników badania zaprosiłoby do wigilijnego stołu Sławomira Mentzena, 13 proc. – Szymona Hołownię, 8 proc. – Magdalenę Biejat, zaś 7 proc. – Marka Jakubiaka.

Sondaż został zrealizowany w dniach 10-11 grudnia na próbie 1005 ankietowanych. Politycy skomentowali wyniki "wigilijnego" badania. – Sondaże bywają różne i ciągle się zmieniają, ale to, że aż 36 proc. Polek i Polaków wybrałoby mnie, żeby razem spędzić jeden z najważniejszych dni w roku, to powód do największej satysfakcji. Dziękuję – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Wigilia to wyjątkowy dzień. 7 proc. uznających, że mają dla mnie miejsce przy swoim stole, to bardzo dużo. To kolejny sondaż pokazujący, że poparcie dla mojej osoby jest w okolicach 7-9 proc. Bardzo dobry prezent pod choinkę od wyborców dla mnie – ocenił poseł Marek Jakubiak.

Wybory prezydenckie 2025

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 r. Ich dokładny termin marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma podać 8 stycznia.

Dotychczas start w wyborach zadeklarowali: Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Rafał Trzaskowski (KO), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Piotr Szumlewicz (związkowiec i publicysta), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski) oraz Marek Woch (Ogólnopolska Federacja "Bezpartyjni i Samorządowcy").

