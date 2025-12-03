"Zachował się jak cham, to nazwałem go chamem". Mentzen mocno o znanym polityku

Od wielu tygodni trwa wymiana uszczypliwości i niegrzeczności między Jarosławem Kaczyńskim. Jedną z najgłośniejszych z nich były słowa prezesa PiS, który w jednym z wywiadów powiedział o liderze Nowej Nadziei: "Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki. A jeżeli to jest niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym".

Sławomir Mentzen przyznał wtedy, że odebrał to jako sugestię dotyczącą zespołu Aspergera, z którym zmaga się polityk Konfederacji. – Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – ocenił stanowczo.

Mentzen: Nie przeproszę Kaczyńskiego

W środę Sławomir Mentzen był gościem Polskiego Radia 24. Polityk został zapytany o to, czy zamierza przeprosić lidera PiS za nazwanie go chamem. Mentzen zapewnił, że tego nie zrobi.

– Ja się nie zgadzam, że ja obrażam Kaczyńskiego. Ja komentuję tylko jego zachowanie. Zachował się jak cham, to nazwałem go chamem. Nie widzę tutaj jakiegoś problemu. Mógł się tak nie zachowywać – powiedział.

– Nie planuję żadnego przepraszania. W życiu z nim słowa nie zamieniłem, nigdy sobie ręki nie podaliśmy – dodał.

W dalszej części rozmowy Mentzen wykluczył możliwość zawarcia koalicji nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale także z Donaldem Tuskiem. Poseł stwierdził, że obaj liderzy powinni "jak najszybciej przejść na emeryturę".

– Powinni przestać psuć państwo polskie. Więc ja nie czuję wielkiej potrzeby dogadywania się z Kaczyńskim i Tuskiem (...) Żaden z nich nie chciałby, żeby państwo funkcjonowało chociaż w sposób zbliżony do tego, czego oczekuję. Każdy z nich ma długą historię swoich partnerów politycznych, których zniszczył. A ja nie idę do polityki, do wyborów po to, żeby dać się zniszczyć, tylko po to, żeby coś zmienić. Uważam, że z nimi nic zmienić się nie da – powiedział.

