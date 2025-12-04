Kaczyński wyprowadził się z Żoliborza. Zaskakujący powód

Na początku listopada na działce za płotem, sąsiadującej z domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ruszyły prace budowlane. W domu, przylegającym do willi prezesa PiS rozpoczęto remont. Jak ustalił "Fakt" nieruchomość została zakupiona w 2024 r. przez rodzinę, która chce tam zamieszkać razem z dziećmi. Prezes PiS będzie mieć wreszcie sąsiadów, ponieważ dotychczas połowa bliźniaka, przylegająca do jego domu, była niezamieszkana.

Nowi właściciele zaplanowali gruntowną modernizację. – Mówiło się o tym już przed wakacjami, może nawet na początku tego roku – mówi informator. – Wtedy pan prezes wspominał, że wyprowadzi się ze swojego domu. Nie na stałe, jedynie na czas prowadzonych robót – wyjaśnia jedna z osób z bliskiego otoczenia prezesa PiS.

Wyprowadzka prezesa Kaczyńskiego

Jak ustalił "Fakt" prezes PiS zdecydował się na czasową zmianę adresu. "Mieszka teraz w dzielnicy dla VIP–ów po drugiej stronie Wisły, w domu, który od lat należy do jego rodziny. Do centrali PiS na Nowogrodzką i do Sejmu ma mniej więcej tyle samo, co z Żoliborza. Na jak długo przeprowadził się Jarosław Kaczyński? Jak wynika z tablicy informacyjnej, prace budowlane w domu przylegającym do willi prezesa PiS, mają trwać do czerwca 2026 r. To oznacza, że sam Kaczyński, jak i jego sąsiedzi wprowadzą się na Żoliborz najwcześniej w połowie przyszłego roku. Prawdopodobnie też tutaj spędzi święta Bożego Narodzenia" – opisuje gazeta.

– Jeżeli obok prezesa Kaczyńskiego wprowadzi się nowy sąsiad, służby na pewno nie przejdą wobec niego obojętnie. Taki właściciel lokalu zostanie dokładnie sprawdzony. Przede wszystkim będą ustalać, kim jest i jakie ma intencje. Będą też zastanawiać się nad dalszym zabezpieczeniem tej części budynku przed kwestiami inwigilacji prezesa Kaczyńskiego – mówi "Faktowi" Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej.

Wyliczano, że zakup nieruchomości na Żoliborzu to niemały wydatek – za metr kwadratowy trzeba zapłacić od 13 do nawet 25 tys. zł.

Czytaj też:

Kaczyński: Ten rząd powinien po prostu przestać istnieć