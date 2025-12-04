Żurek o wetach Nawrockiego. "Skala, której w Polsce dotąd nie było"

"Prezydent Karol Nawrocki w zaledwie cztery miesiące zawetował niemal tyle samo ustaw, ile Prezydent Lech Kaczyński przez całą swoją kadencję" – napisał Żurek w serwisie X.

"Jeśli Prezydent to tempo utrzyma, już wiosną 2027 roku liczba jego wet przekroczy łączną liczbę zawetowanych ustaw przez wszystkich wcześniejszych prezydentów III RP w ostatnich 35 latach. To oczywiście projekcja, ale liczby jasno pokazują skalę i kierunek działań Pałacu Prezydenckiego" – ocenił szef MS.

Jak dodał, trudno nie zadać pytania o cel takiej strategii. "Czy służy ona rozwojowi państwa? Czy wzmacnia bezpieczeństwo obywateli? Czy ułatwia działalność przedsiębiorcom? Czy przybliża nas do stabilności prawa, czy raczej oddala? Bo realnym skutkiem nie jest spór instytucji, lecz to, że zwykli ludzie odczuwają koszty blokowania kolejnych reform – od energetyki, przez ochronę środowiska, po przepisy dotyczące bezpieczeństwa, biznesu i wymiaru sprawiedliwości" – wskazał Żurek.

Prezydenckie prawo weta. Żurek: Nawrocki nadużywa go w skali, której w Polsce dotąd nie było

Minister podkreślił, że prawo weta to ważny mechanizm równowagi władz. "Jednak dziś widzimy jego nadużywanie w skali, której w Polsce dotąd nie było. Kolejne dobre ustawy padają jedna po drugiej, zanim zdążą zacząć działać" – stwierdził.

Według niego, "obywatele mają prawo oczekiwać, że władze, niezależnie od różnic politycznych, będą współpracowały tam, gdzie chodzi o interes publiczny, bezpieczeństwo, rozwój i zwykły zdrowy rozsądek".

"Weto miało chronić demokrację, a nie trzymać ją na krótkim, prezydenckim łańcuchu. A jednak nawet ustawę, która miała zdejmować łańcuchy z psów, spotkał ten sam los" – napisał szef MS, nawiązując do tzw. ustawy łańcuchowej, zawetowanej przez Nawrockiego w poniedziałek.

