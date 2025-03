Orlen zawarł list intencyjny z ukraińskim Naftogazem

Pierwszym efektem porozumienia jest transakcja sprzedaży gazu pochodzącego z regazyfikacji ładunku LNG przez Orlen na rzecz ukraińskiego partnera.

"List intencyjny pomiędzy Orlenem i Naftogazem stanowi podstawę do długofalowej i korzystnej dla obu stron współpracy w kluczowym obszarze dostaw surowców energetycznych. Nasze relacje będą oparte na zasadach komercyjnych, jednak pozyskanie przez stronę ukraińską dodatkowego źródła gazu ma znaczenie również z perspektywy bezpieczeństwa tego kraju. To właśnie dzięki dywersyfikacji Orlen zapewnia stabilne oraz konkurencyjne dostawy gazu dla polskich odbiorców i może być wiarygodnym partnerem dla kontrahentów zagranicznych" – powiedział wiceprezes zarządu Orlenu ds. operacyjnych Robert Soszyński, cytowany w komunikacie.

Porozumienie wzmacnia bezpieczeństwo Ukrainy

Strony uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego do Ukrainy. Porozumienie ma charakter ramowy, a jego celem jest zacieśnienie współpracy umożliwiającej wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu do tego kraju.

"Ukraina ma solidny system transportu gazu i największe w Europie podziemne magazyny, oferujące wyjątkowe możliwości rozwoju rynku LNG. Partnerstwo z Orlenem wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikuje dostawy i przyspiesza integrację Ukrainy z europejskim rynkiem gazu" – dodał prezes zarządu Naftogaz Ukraina Roman Chumak.

W ramach memorandum, Orlen i Naftogaz podpisały również umowę kupna-sprzedaży ok. 100 mln m3 gazu. Surowiec będzie pochodził z ładunku LNG, który zostanie dostarczony do terminalu w litewskiej Kłajpedzie. Następnie gaz zostanie przesłany rurociągiem GIPL łączącym Litwę i Polskę i dalej przez terytorium Polski do interkonektora na granicy ukraińskiej w Drozdowiczach, gdzie zostanie odebrany przez Naftogaz.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Pierwsza farma wiatrowa na polskim Bałtyku. Orlen rozpoczął budowęCzytaj też:

Orlen chwali się zyskami. Obajtek: Łupicie Polaków na paliwie