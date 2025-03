"Moją uwagę zwróciły plakaty". Błaszczak mówi, co zobaczył w prokuraturze

W piątek były minister obrony narodowej, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień poprzez odtajnienie i ujawnienie w 2023 r. części planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta". Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Błaszczak odpiera zarzuty jako bezpodstawne, Wskazuje, że podjął decyzję o podaniu dokumentu do widomości publicznej po to, żeby nie można było wrócić do koncepcji obrony na linii Wisły w razie rosyjskiej napaści na Polskę. – Zasada obrony na Wiśle została zmieniona na zasadę obrony na granicy za rządów PiS – podkreślał.

Błaszczak o plakatach w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Polityk został przesłuchany w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W trakcie wywiadu dla Telewizji wPolsce24 powiedział, co wisi w pomieszczeniach budynku.

– Kiedy wszedłem do tego pomieszczenia, moją uwagę zwróciły plakaty, takie czerwone plakaty. Okazuje się, że na każdym piętrze wisiał plakat-protest. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że tam jest napisane protest, ale w roku którym? 2019. Czyli teraz wywiesili te plakaty, jak rozumiem. Natomiast w samym gabinecie prokuratora, który mnie przesłuchiwał, wisiały kalendarze „Lex Superomnii”. To jest takie stowarzyszenie prokuratorów, które atakowało rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc w związku z tym wytoczyliśmy wniosek, żeby wyłączyć prokuratora oskarżającego z tej sprawy, gdyż ja sam zasiadałem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a ten prokurator wówczas określał siebie jako prześladowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, natomiast przełożony oczywiście nie zgodził się – zrelacjonował Błaszczak.

